“É um dos casos”; encantado, Casemiro rasga elogios a Vinicius Júnior e compara o atacante a Neymar

O Real Madrid encaminhou sua vaga para semifinal da Champions League. Os destaques da partida foram os brasileiros Casemiro, que vem sendo considerado um dos melhores jogadores do país no futebol, e Vinicius Júnior, que vem crescendo a cada jogo sob o comando de Zinedine Zidane.









A fase do jovem atacante está tão boa que Casemiro, em entrevista ao programa Bola da Vez, dos canais ESPN comparou o jogador ao camisa 10 da seleção brasileira e do PSG, da França: Neymar. Isso mostra que Vinicius Júnior tá com moral já que o volante foi eleito para muitos dentro do clube como peça fundamental em varíos títulos conquistados pelo maior campeão do Campeonato Espanhol.

“Ele, com 20 anos, com a explosão que tem, a alegria que ele tem no jogo dele, a alegria que ele tem na vida dele, é excepcional. Eu diria que o um-pra-um do Vinicius é um dos casos que se compara com Neymar, com os jogadores que tem alegria na perna, alegria no que faz“, comentou Casemiro.

Vinícius Júnior vem encantando Casemiro: Foto: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images



“O Vini é um jogador que tem um potencial imenso. Precisa melhorar, principalmente na parte de definir a jogada, mas eu diria que o um-pra-um do Vinícius poucos jogadores do mundo têm”, continuou.

Antes de voltar a pensar no duelo contra o Reds, o Real Madrid tem o clássico contra o Barcelona neste sábado (10), às 16h, no estádio Alfredo Di Stefano. Caso vença, os merengues ultrapassam o rival e assumem a vice-liderança da competição nacional.