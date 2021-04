Neste sábado (17) o Barcelona goleou o Athletic Bilbao por 4 a 0, no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, e faturou o título da Copa do Rei da atual temporada. Autor dos dois últimos gols da partida, o capitão do Barça Lionel Messi quebrou o silêncio e, após um longo período sem dar entrevistas, enfim deu algumas declarações.

Primeiro, o camisa 10 comemorou o fato de ter levantado pela primeira vez um título com a braçadeira de capitão do clube catalão. Para o argentino, foi o um momento mais que especial.

“É muito especial ser o capitão deste clube. É uma Copa muito especial para mim e poder levantá-la”, começou por dizer, em declarações à “Barça TV“.

O craque argentino, porém, lamentou o fato de o Barcelona não poder celebrar a conquista junto da sua apaixonada torcida por conta dos protocolos de segurança da COVID-19.

“Não poder celebrar com a nossa torcida é uma pena. É a situação que vivemos. É uma pena. As copas são sempre especiais e todos gostam delas. São duas torcidas acostumaaos à essas finais e gostam muito delas”, prosseguiu.

Em relação à temporada como um todo, Messi também falou sobre o começo difícil que o Barça teve na atual campanha e lamentou a derrota para o arquirrival, Real Madrid, no El Clásico do último dia 9, em Madri.

“Foi difícil para nós a primeira metdade da temporada, perdemos pontos por inocência. Depois ficamos fortes, muito bons, e entramos na briga. Infelizmente não conseguimos um bom resultado no clássico”, concluiu.

As declarações de Messi foram dadas num momento em que o futuro do craque no Camp Nou é discutido. O jogador de 33 anos tem contrato com o Barça apenas até o final de junho deste ano e ainda não sabe se fica ou se toma um novo rumo na carreira.

Fato é que o Barça segue vivo na briga pelo título de LaLiga, uma vez que ocupa a terceira colocação na tabela da competição com 65 pontos, apenas dois atrás do líder Atlético de Madrid, e a oito rodadas do fim.