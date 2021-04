‘É uma honra’ · .

Desde que voltou reformulado e aos sábados, em 6 de março, o Se Joga passou a ser frequentemente comparado ao extinto Vídeo Show (1983-2019) nas redes sociais. No entanto, as reclamações dos internautas não incomodam Tati Machado. A repórter considera um privilégio ter tais semelhanças apontadas pelo público.

“[Não incomoda] Nem um pouco. Ser comparado a um programa que teve mais duração que a minha idade de vida e que foi uma receita de sucesso é um luxo, uma honra”, afirma a jornalista de 29 anos ao ..

A colega de Fernanda Gentil também acredita que o vespertino tem desempenhado bem a função de entreter o telespectador desde que voltou à grade da Globo. “O Se Joga foi pensado para toda a família relaxar em um sábado à tarde e tem cumprido bem esse papel”, pondera ela.

Funcionária do site Gshow desde 2013, Tati começou a aparecer mais na TV justamente com a estreia do Se Joga em 2019. Ela comandava o quadro Boletim Gshow, no qual mostrava bastidores das produções da Globo e comentava a vida dos famosos com Fabiana Karla –que acabou ficando de fora do novo formato.

Após o fim da pausa do programa por conta da pandemia da Covid-19, Tati comemorou nas redes sociais o retorno da atração de Fernanda Gentil à programação da emissora.

“O Se Joga deu a minha primeira oportunidade de aparecer pra vocês na TV. Um sonho de criancinha que nem de longe imaginava que aconteceria um dia. Por isso e por mais um ‘tantão’ de coisas que essa estreia de hoje tem tanto significado pra mim”, escreveu a jornalista no Instagram no dia em que a atração retornou. Na postagem, ela ainda enalteceu a parceria com Fernanda Gentil e Érico Brás no programa.

“Agradeço a vocês, meus fãs (cara, eu tenho fãs! Tens noção?) pelo 50 mil [seguidores] completos agorinha. E meu agradecimento especial pra minha equipe dos sonhos e pra toda a equipe do Se Joga, que embarcam no meu sonho de cabeça e que me fazem sonhar voos ainda mais altos”, afirmou Tati Machado, que deseja um dia ter o próprio programa na telinha.

A repórter sempre comenta o BBB21 e dá spoilers das novelas da Globo no Se Joga. Ela ainda participa do É de Casa e Encontro com Fátima Bernardes para trazer as novidades do reality show e dos famosos.