Eca! Relembre os momentos mais nojentos do Big Brother Brasil 21

Ela reclamou com os outros brothers, mas a situação acabou sendo bem engraçada. Como ela estava cumprindo o Castigo do Monstro, estava vestida de samambaia. Uma samambaia reclamando dos pelos fez os brothers caírem na gargalhada.

“Estou put*, mano. Deixaram cheio de pentelho no vaso do colorido. Não sou obrigada a sentar no pentelho de ninguém. Eu já tinha ido no banheiro e a Camilla me falou para ter cuidado e quando vi tava cheio de pentelho. Tinha tomado banho e tive que tomar outro de novo. Que sacanagem. O chão cheio de pentelho. O mínimo é limpar a por** do pentelho que deixou cair”, reclamou ela à época.