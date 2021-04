Éder celebra estreia pelo São Paulo e dedica gol aos companheiros: “Um sonho”

O São Paulo goleou o São Caetano por 5 a 1, neste sábado, em jogo adiantado da 11ª rodada do Campeonato Paulista. E a noite também foi de estreia. Recém-contratado, Éder realizou o seu primeiro jogo com a camisa tricolor.

E em apenas 30 minutos em campo, o atacante já conseguiu balançar as redes, feito comemorado pelo novo número 23 do clube.

“Estou muito feliz por estrear pelo São Paulo no Morumbi e fazer o primeiro gol, é um sonho, estrear assim, com uma vitória. Fomos avisados ontem do jogo, trabalhamos pesado e fizemos um grande jogo. Feliz pelo gol, dedico ao grupo, nas duas semanas que estou aqui fui muito bem tratado pelos jovens e pelos mais velhos. Dedico o gol a eles”, disse ao SporTV.

Aos 34 anos, Éder destacou que está se sentindo bem, mas ressaltou que ainda está em processo de adaptação, já que a sua última partida foi no início de novembro de 2020.

“Acho que a idade é só um número, estou bem fisicamente, me sinto bem, é me adaptar ao modo de jogar. Não jogava desde novembro. Esses 30 minutos pareceram 90. Estou me dedicando. Dedico ao grupo”, finalizou.

Com a vitória, a equipe de Hernán Crespo se manteve na liderança do Grupo B do Estadual, agora com dez pontos.