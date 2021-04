Eder estreia com gol no São Paulo e se junta a grupo de Adriano Imperador, Washington, Calleri e Daniel Alves

Eder começou sua história no São Paulo com gol. O brasileiro naturalizado italiano entrou no segundo tempo e fechou a goleada por 5 a 1 sobre o São Caetano, neste sábado (10), no Morumbi, pela volta do Campeonato Paulista.

Ao estrear com gol, o camisa 23 igualou uma marca de outros nomes de sucesso que passaram pelo Tricolor recentemente, como Adriano, Washington, Calleri, Lucas Prato e também Daniel Alves, seu companheiro de clube no momento.

Todos os citados marcaram gol logo no primeiro jogo com a camisa são-paulina. O Imperador e o Coração Valente foram além, ao balançarem as redes duas vezes: Adriano decidiu a vitória por 2 a 1 sobre o Guaratinguetá, no Paulistão de 2008, enquanto Washington fez ambos do triunfo por 2 a 0 sobre a Portuguesa, no estadual do ano seguinte.

Quem também estreou com dois gols pelo São Paulo foi André Lima, que ajudou o time a golear o Vasco por 4 a 0, pelo Campeonato Brasileiro de 2008. A maior marca recente pertence a Fernandinho, que entrou no segundo tempo e fez incríveis quatro tentos nos 5 a 1 sobre o Mirassol, em 2010.

Mais recentemente, nomes como Jonathan Calleri (gol no 1 a 1 com o César Vallejo, pela Conmebol Libertadores de 2016), Lucas Pratto (gol no 2 a 2 com o Mirassol, pelo Paulista de 2017), Daniel Alves (gol no 1 a 0 sobre o Ceará, pelo Brasileiro de 2019) e Luciano (gol contra o Bahia, pelo Brasileiro de 2020) também começaram bem suas respectivas passagens.

“Estou muito feliz de estrear com a camisa do São Paulo no Morumbi e conseguir fazer o primeiro gol. Foi um sonho. Feliz de voltar de fora e chegar a um grande clube. Feliz pelo gol, mas sobretudo pelo grupo. Quero dedicar o gol ao grupo. Minha adaptação está sendo muito rápida”, comemorou o atacante.

O São Paulo volta a campo nesta segunda-feira (12), para enfrentar o Red Bull Bragantino, às 20h (de Brasília), no Morumbi.