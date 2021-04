Eder sente lesão e deve ficar de fora de duelo pela Libertadores e clássico no fim de semana

O São Paulo pode ter um importante desfalque para uma semana de dois jogos importantes pela Conmebol Libertadores e Campeonato Paulista. O atacante Eder, reforço da temporada 2021, sentiu um estiramento leve na coxa e deve ficar de fora de dois compromissos.

Eder ficaria no banco de reservas como opção para Hernán Crespo no duelo deste domingo, contra o Ituano, no Paulista. Porém, o atacante naturalizado italiano foi baixa.

O jogador não deve atuar no duelo contra o Rentistas, pela Libertadores, na quinta-feira, no Morumbi.

E dificilmente ele estará em campo no domingo, em Itaquera, no clássico contra o Corinthians.