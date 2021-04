Edinho e Bergson podem ser trunfos para “engordar caixa” do Fortaleza e viabilizar busca por reforços; Leão também prioriza superávit

O Fortaleza segue reformulando seu elenco para temporada 2021. Depois de anunciar 10 reforços, praticamente uma peça em cada posição, o presidente Marcelo Paz segue em busca de um centroavante para o técnico Éderson Moreira. O bom momento do Tricolor no mercado se deve pelo fato da solidez financeira. O time cearense gasta de acordo com o teto estipulado pela diretoria.









No entanto, se Marcelo Paz quiser fortalecer ainda mais sua equipe para a sequência da temporada, terá que se apegar em possíveis vendas de jogadores. Ainda sem previsão para retorno da torcida, que lotou o estádio nas temporadas 2018 e 2019, fato que ajudou muito o clube, o Fortaleza tenta se virar com vendas e empréstimos de jogadores, além de percentuais que obtém de vendas, não só para trazer jogadores, mas também para manter o superávit do Leão.

De acordo com o jornalista Afonso Ribeiro, do O POVO, o clube faturou R$ 1,7 milhão na venda do atacante Júnior Santos por parte do Kashiwa Reysol-JAP ao Sanfrecce Hiroshima-JAP. Quem também pode ser negociado em definitivo em breve é o experiente meio-campista Edinho. O medalhão está fazendo sucesso Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul.

Edinho é outro que pode render dinheiro ao Fortaleza: Ricardo Luis Artifon/AGIF



O atleta, que está emprestado pelo Atlético Mineiro, tem o seu passe fixado em 11, 3 milhões de reais. Caso a compra seja sacramentada, o Leão terá o direto de receber 20% dos direitos federativos de Edinho, receberia cerca de R$ 2,2 milhões pela venda.

Por fim, Bergson, que foi vendido recentemente, também já poderá dar lucro ao time cearense. Emprestado ao Johor FC, da Malásia, o jogador vem se destacando e, como há uma cláusula no contrato de 400 mil dólares (algo em torno de R$ 2 milhões e 272 mil), a equipe cearense poderia fortalecer seus cofres para melhorar ainda mais dentro de campo para a temporada 2021.