edital com 500 vagas tem banca definida

A Polícia Civil de Alagoas se prepara para realizar um novo concurso destinado ao preenchimento de 500 vagas nos cargos de agente e escrivão ainda em 2021 (concurso PC AL).

As oportunidades serão divididas entre os cargos de agente e escrivão, que exigem nível superior em qualquer área de formação.

Os dois cargos terão o salário inicial, pós-formado, de R$ 3.800,00. Durante o curso de formação, candidatos recebem uma bolsa de R$ 1.453,14. A divisão de vagas será a seguinte:

Agente: 368

Escrivão: 132

Concurso PC AL: salários

Atualmente, os aprovados no concurso contam com remunerações que variam de R$ 3.351,71 até R$ 9.533,41, já contando com o reajuste salarial salarial de 2,95% autorizado pelo estado. Veja:

Concurso PC AL salários

No entanto, em janeiro de 2021 a Assembleia Legislativa de Alagoas autorizou o reajuste salarial em 54% para os policiais civis. O aumento será pago de forma parcelada a partir de janeiro de 2022.

Os escrivães e inspetores no início de carreira, por exemplo, passarão a ganhar em maio de 2022 com R$ 5.190,00. O profissional, no último nível, que recebe, atualmente, R$ 6.820,61 passará a receber R$ 10.505,73.

No caso dos delegados de Polícia Civil, foi aprovada outra proposta, concedendo reajuste de 24% no salário, além de estabelecer novas regras para a promoção de carreira dos profissionais.

Com as mudanças, o delegado de Polícia Civil de 1ª classe, por exemplo, passará a receber em maio de 2022 R$ 17.086,62 e o da categoria Especial uma remuneração de R$ 26.670,44.

IMPORTANTE: juntamente com o reajuste salarial, a Assembleia Legislativa do estado também autorizou a retomada do teste físico para escrivães e a contagem de pontos para quem já é policial, no caso dos concursos para delegado de polícia.

Concurso PC AL: limite de idade

O termo de referência do concurso para a Polícia Civil de Alagoas (concurso PC AL) foi divulgado na última segunda-feira (15/3) e trouxe grandes detalhes a respeito do novo edital (veja aqui).

Entre as exigências, o limite de idade de até 30 anos chamou a atenção dos candidatos, já que editais para a Polícia Civil não costumam trazer limite de idade para ingresso em qualquer uma das carreiras.

A equipe de jornalismo do Direção Concursos entrou em contato com a Chefia do Nucleo de Controle de Pessoal da PC Alagoas nesta terça-feira para esclarecer tal informação.

De acordo com o órgão, “essa informação – limite de idade- não procede para o concurso da Polícia Civil“. No entanto, o órgão não afirmou, até o momento, se a informação do termo de referência será retificada.

Concurso PC AL: requisitos

Todos os cargos exigem nível superior, modificando somente a exigência de especialidade específica em cada cargo. Veja abaixo os requisitos de cada carreira:

Delegado Diploma de graduação em Direito

Agente de Polícia Diploma de nível superior reconhecido pelo MEC em qualquer área CNH de, no mínimo, categoria B

Escrivão de Polícia Diploma de nível superior reconhecido pelo MEC em qualquer área



Confira abaixo as atribuições de cada cargo:

AGENTE – executar investigações e operações policiais na prevenção e na repressão a ilícitos penais, bem como desempenhar outras atividades de interesse do Órgão, conforme previsto nas leis que regem as carreiras da Polícia Civil do Estado de Alagoas.

ESCRIVÃO – dar cumprimento às formalidades processuais; lavrar termos, autos e mandados, observando os prazos necessários ao preparo, à ultimação e à remessa de procedimentos policiais de investigação, bem como desempenhar outras atividades de interesse do Órgão, conforme previsto nas leis que regem as carreiras da Polícia Civil do Estado de Alagoas.

DELEGADO – executar atividades de direção, de supervisão, de coordenação, de planejamento, de orientação, de execução e de controle da administração da polícia judiciária, bem como das investigações e operações policiais, além de instaurar e presidir procedimentos policiais, conforme previsto nas leis que regem as carreiras da Polícia Civil do Estado de Alagoas.

Último edital PC AL

O último concurso da Polícia Civil do Estado de Alagoas foi em 2012. Na época, foram ofertadas 400 vagas:

Agente – 240 vagas – Remuneração: R$2.071,80.

Escrivão – 120 vagas – Remuneração: R$ 2.071,80.

Delegado – 40 vagas – Remuneração: R$ 12.593,22.

Os candidatos foram submetidos às seguintes etapas:

Objetiva

Discursivas

Capacidade Física

Prova Prática de Digitação (cargo de Escrivão de Polícia)

Avaliação Psicológica

Avaliação de Títulos (cargo de Delegado de Polícia)

Investigação Social e de Conduta Pessoal

Exames médicos

Curso de Formação Policial

Teste de Capacidade Física do último edital

O conteúdo cobrado no edital PC AL 2012

Resumo

Assinatura Ilimitada

Você já viu a melhor oportunidade do ano para quem busca um alto nível de preparação? Estou falando das vantagens do Festival do Consumidor 2.0.

A equipe do QConcursos + Direção Concursos lançou ofertas incríveis em três pacotes especiais: Premium, Premium Plus e Ilimitada anuais. Isso mesmo, você poderá escolher o que mais condiz com sua realidade.

Com essa notícia, o coração de um concurseiro focado bate mais rápido, não é mesmo?

As principais notícias do mundo dos concursos públicos em um lugar. Conheça o canal Direção News e se inscreva: clique aqui e confira!

Agora você também vai poder aproveitar o Instagram para ficar ainda mais informado sobre todos os concursos voltados para a carreira policial. Basta seguir o perfil do Direção Policial e ativar as notificações: clique aqui e confira!