edital de Delegado “deve ser um dos últimos”

Com um novo concurso PC AL previsto para os cargos de Agente e Escrivão, concurseiros aguardavam o anúncio de um novo certame para Delegado.

Em contato com a assessoria de imprensa da Secretaria de Planejamento de Alagoas (Seplag AL), a equipe de jornalismo do Direção Concursos recebeu a resposta de que o edital para Delegados deve vir depois, pois aguardam alterações previstas em lei.

“Ele deve ser um dos últimos porque estamos dependendo de alteração na lei da carreira”, disse a Seplag AL.

Enquanto isso, a banca Cebraspe já foi definida com organizadora do próximo concurso PC AL autorizado para Escrivão e Agente. Ao todo, serão 500 vagas distribuídas entre os dois cargos, que exigem nível superior completo.

Ambos os cargos recebem, inicialmente, salários de R$ 3,8 mil, após o Curso de Formação. Durante o curso de formação, candidatos recebem uma bolsa de R$ 1.453,14.

A divisão das 500 vagas autorizadas será dada da seguinte forma:

Agente: 368 vagas

Escrivão: 132 vagas

Quer ficar por dentro de todas as novidades sobre editais de concurso público? O Direção Concursos preparou um grupo no Telegram com as principais notícias policiais. Clique aqui e participe!

Resumo

Quanto ganha um PC AL

Atualmente, os aprovados no concurso contam com remunerações que variam de R$ 3.351,71 até R$ 9.533,41, já contando com o reajuste salarial salarial de 2,95% autorizado pelo estado. Veja:

Concurso PC AL salários

No entanto, em janeiro de 2021 a Assembleia Legislativa de Alagoas autorizou o reajuste salarial em 54% para os policiais civis. O aumento será pago de forma parcelada a partir de janeiro de 2022.

Os escrivães e inspetores no início de carreira, por exemplo, passarão a ganhar em maio de 2022 com R$ 5.190,00. O profissional, no último nível, que recebe, atualmente, R$ 6.820,61 passará a receber R$ 10.505,73.

No caso dos delegados de Polícia Civil, foi aprovada outra proposta, concedendo reajuste de 24% no salário, além de estabelecer novas regras para a promoção de carreira dos profissionais.

Com as mudanças, o delegado de Polícia Civil de 1ª classe, por exemplo, passará a receber em maio de 2022 R$ 17.086,62 e o da categoria Especial uma remuneração de R$ 26.670,44.

IMPORTANTE: juntamente com o reajuste salarial, a Assembleia Legislativa do estado também autorizou a retomada do teste físico para escrivães e a contagem de pontos para quem já é policial, no caso dos concursos para delegado de polícia.

Último edital PC AL

O último concurso da Polícia Civil do Estado de Alagoas foi em 2012. Na época, foram ofertadas 400 vagas:

Agente – 240 vagas – Remuneração: R$2.071,80.

Escrivão – 120 vagas – Remuneração: R$ 2.071,80.

Delegado – 40 vagas – Remuneração: R$ 12.593,22.

Os candidatos foram submetidos às seguintes etapas:

Objetiva

Discursivas

Capacidade Física

Prova Prática de Digitação (cargo de Escrivão de Polícia)

Avaliação Psicológica

Avaliação de Títulos (cargo de Delegado de Polícia)

Investigação Social e de Conduta Pessoal

Exames médicos

Curso de Formação Policial

Assinatura Ilimitada

Prepare-se para a sua aprovação de maneira mais ágil, enxuta e completa com o incrível PDF 2.0: fruto da parceria entre Direção e Qconcursos, a plataforma proporciona uma nova experiência em estudos para concursos, totalmente integrada, com tecnologia avançada e que te dará a segurança de estar a cada dia mais próximo do seu sonho.