edital em 2021 não é descartado internamente

A Secretaria de Fazenda de Pernambuco teve a vigência do seu último edital encerrada em 2016 (concurso Sefaz PE) e informações internas apontam a possibilidade de um novo concurso ainda em 2021.

Isso porque, de acordo com a fonte contactada, a maior parte dos auditores de carreira do órgão não querem ser lotados na seção de Auditoria de Estabelecimentos – GEAF, que exige visita aos estabelecimentos nas ações fiscais.

Ainda de acordo com a fonte contatada, mais de 60% de auditores lotados no setor deverão se aposentar até o final de 2021. Em Caruaru, por exemplo, dos 25 ocupantes do cargo, 7 já confirmaram aposentadoria para janeiro de 2022.

Com isso, o governo do estado estaria se movimentando para realizar novas contratações por meio de concurso público ainda em 2021 para que os novos nomeados sejam lotados na GEAF.

*A equipe de jornalismo do Direção Concursos está em contato com a Sefaz PE para obter maiores detalhes a respeito da previsão e organização do novo certame.

Concurso Sefaz PE: cargos vagos

O órgão já acumula 549 cargos vagos na carreira de auditor fiscal. A informação é do portal da transparência da própria Sefaz PE, divulgada com base no levantamento realizado em março de 2021.

Atualmente o quadro de servidores é composto por apenas 812 auditores. Veja:

Concurso Sefaz PE – cargos vagos

Concurso Sefaz PE: salários

De acordo com o plano de cargos e salários da Sefaz PE, o vencimento de um servidor na carreira de auditor fiscal pode chegar até R$ 21.493,29, conforme a imagem abaixo:

Concurso Sefaz PE vencimento básico

No entanto, dados do Portal da Transparência do estado demonstram que servidores do órgão recebem a remuneração mensal de até R$ 42 mil, sendo composta por vencimento básico e demais vantagens, veja:

Concurso sefaz PE salários

Último edital

O último concurso Sefaz PE aconteceu em 2014, sob organização da Fundação Carlos Chagas. Na época, conforme edital de abertura, foram ofertadas 25 vagas ao cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Estadual, sendo 1 (uma) para pessoas com deficiência.

O concurso Sefaz PE de 2014 contou com etapa única, composta por duas provas, sendo Prova 1 (P1) e Prova 2 (P2). Aplicadas na cidade de Recife, em dois dias subsequentes, as provas tiveram caráter eliminatório e classificatório, conforme listado abaixo:

CONHECIMENTOS GERAIS (P1): Língua Portuguesa – 10 G1 – Matemática Financeira/ Estatística/ Raciocínio Lógico – 10 Direito Constitucional – 10 Dir. Administrativo – 10 G2 – Direito Empresarial/ Penal/ Civil – 10 G3 – Contabilidade Geral e de Custos – 10 Tecnologia da Informação – 10 G4 – Economia e Finanças Públicas – 10

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (P2): Direito Tributário – 20 Legislação Tributária – 25 Auditoria Fiscal – 15 Contabilidade Pública – 10 Dir. Financeiro – 10



Resumo

Situação: previsto

Vagas: a definir

Cargos: auditor fiscal

Escolaridade: nível superior

Salários: vencimentos de até R$ 23 mil

Link do último edital

