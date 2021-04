Edital ESA publicado para 1.100 vagas! Confira todas as informações!

Foi publicado, na manhã de 5 de abril de 2021, um novo edital ESA (Escola de Sargentos das Armas). São 1.100 oportunidades para áreas geral, músico e saúde. O certame é para candidatos com nível médio de formação.

Os interessados devem procurar o site da instituição para realizar as inscrições, abertas entre 7 de abril e 4 de maio de 2021. A taxa é de R$ 95 e as provas serão aplicadas em 3 de outubro.

Após formado no curso de formação, o nomeado como Terceiro Sargento faz jus a uma remuneração de R$ 3.825, fora alguns benefícios. O militar da ativa tem, por exemplo, plano de saúde (FUSEX) e pode ter direito a PNR (casa), de acordo com o local de serviço. Mesmo logo após a formatura, os valores podem chegar na casa dos R$ 5.049.

Para conferir todos os detalhes do edital, clique aqui!

Concurso ESA: etapas

Como de costume, os inscritos serão avaliados em cinco etapas distintas. Sendo elas:

Exame Intelectual

Inspeção de Saúde

Exame de Aptidão Física

Exame de Habilitação Musical

Comprovação dos Requisitos para a Matrícula

As vagas serão divididas da seguinte forma:

900 vagas para os candidatos do sexo masculino (área Geral/Aviação) – sendo 180 destinadas à cota de negros;

100 vagas para as candidatas do sexo feminino (área Geral/Aviação) – sendo 20 destinadas à cota de negros;

55 vagas para os candidatos da área de Saúde;

45 vagas para área música, divididas entre diversos instrumentos (veja no edital)

Pré-requisitos concurso ESA

Além de nível médio completo, o interessado deve ter idade entre 17 e 24 anos para área Geral/Aviação e entre 17 e 26 anos para áreas de Música e Saúde.

Ainda é requisitado altura mínima de 1,60m para homens e 1,55 para mulheres. No caso do sexo masculino, o edital ESA prevê que candidatos com 17 anos e 1,57m também estão aptos. O menor de idade deve ser autorizado pelo responsável para participar do concurso ESA.

Os inscritos para vagas na Saúde precisam de curso técnico em Enfermagem até a data de apresentação na Organização Militar. Para música, será ainda necessário comprovar habilidade com o instrumento de interesse.

Resumo edital ESA

Órgão: Exército Brasileiro (ESA)

Cargo: Sargento

Especialidades: Geral, Saúde e Música

Vagas: 1.100

Inscrições: 7/4 a 4/5

Taxa: R$ 95

Salário: mais de R$ 5 mil inicial

Provas: 3 de outubro

