edital já tem prazo para inscrições e data da prova

O edital do concurso para o Conselho Regional de Serviço Social 8ª Região (concurso Cress DF) ainda não foi publicado, no entanto, informações sobre o prazo de inscrições e data da prova foram divulgadas pela banca Quadrix, organizadora do certame.

De acordo com a página do concurso Cress DF, o prazo para inscrições será aberto no dia 7 de abril de 2021 (quinta-feira), o que confirma a publicação do edital para o dia 6 ou 7 de abril.

As vagas do novo edital deverão ser divididas entre os seguintes cargos:

Assistente Social – Agente Fiscal, que exige nível superior;

Assistente Contábil, que exige nível superior; e

Agente Administrativo, que exige nível médio

O edital terá a oferta de vagas para candidatos de níveis médio e superior. Os valores da taxa de inscrição serão de R$ 55, 00; R$ 58, 00 e R$ 60, 00, a depender do cargo pretendido. A taxa poderá ser paga até o dia 11 de maio de 2021.

Os salários do novo edital variam de R$ 1.714 até R$ 3.800 mensais. Além disso, conforme o plano de cargos e salários do conselho, os aprovados terão direito aos seguintes benefícios:

Auxílio Alimentação no valor de R$ 775,52;

Auxílio Creche sendo de R$ 581,64;

Auxílio Saúde no valor de R$ 351,23;

Auxílio Transporte;

Plano de Cargos e Salários

Último edital CRESS DF

A última seleção para o CRESS DF ocorreu em 2019, por meio de processo seletivo temporário. Foram ofertadas duas vagas para os cargos de Agente Administrativo e para Agente Fiscal.

Cargos exigiam nível médio e nível superior e pagavam salários iniciais de R$ 1,8 mil até R$ 3 mil. Como era processo seletivo simplificado, candidatos passaram por entrevista e análise curricular.

Para efetivos, o último concurso Cress DF ocorreu somente em 2009.

Resumo concurso CRESS DF

Situação : iminente

: iminente Cargos : Assistente Social – Agente Fiscal, Assistente Contábil eAgente Administrativo

: Assistente Social – Agente Fiscal, Assistente Contábil eAgente Administrativo Vagas : a definir

: a definir Escolaridade : níveis médio e superior

: níveis médio e superior Salários : até R$ 3.800

: até R$ 3.800 Última seleção: 2019, PSS

2019, PSS Link do último edital CRESS DF

