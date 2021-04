edital muda requisitos de um dos cargos; 165 vagas

Em março foi divulgado o edital do concurso SERPRO, com165 vagas para os cargos de Analista, divididas entre as especialidades de Ciências de Dados e Desenvolvimento de Sistemas. Agora, um novo edital foi publicado, com alterações no requisito de um dos cargos.

Antes, o cargo de analista desenvolvimento de sistemas tinha como requisito a obrigação de o candidato ter curso de graduação na área de Tecnologia da Informação ou Curso de graduação em qualquer área, acrescido de curso de pós-graduação na área de Ciência de Dados, com carga horária mínima de 360h, ambas reconhecidas pelo MEC.

Agora, é necessário ter curso de graduação na área de Tecnologia da Informação ou Curso de graduação em qualquer área de formação, acrescido de curso de pós-graduação na área de Engenharia de Software ou Desenvolvimento de Software, com carga horária mínima de 360h, ambas reconhecidas pelo MEC.

Concurso SERPRO: panorama

O concurso Serpro é uma seleção para contratação temporária, cujos salários pagos serão de R$ 7.620,37 durante todo o período de contrato. As vagas são distribuídas pelas regiões de Brasília, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. Os candidatos contratados estarão subordinados à CLT em contrato por prazo determinado.

Os interessados podem ser candidatar no site da banca Cebraspe até o dia 26 de abril, sendo preciso realizar o pagamento de uma taxa de R$ 100. O concurso Serpro contará com a realização de provas objetivas previstas para serem realizadas na data de 6 de junho. Veja abaixo a distribuição de vagas por região:

Os salários iniciais pagos serão de R$7.620,37 e os novos contratados ainda receberão benefícios, tais como:

auxílio-alimentação no valor de R$ 950,64

auxílio-creche, no valor de R$ 382,68

auxílio-transporte

auxílio a filho com deficiência, no valor de R$ 1.150,70

plano de saúde

plano odontológico

previdência complementar

Os candidatos passarão por provas objetivas de conhecimentos básicos e específicos, com 120 questões das seguintes disciplinas: português, inglês, estatuto SERPRO, raciocínio lógico, legislação específica e específicas da área (cargo). Os candidatos terão 3h30 para realização das provas.

Assinatura Ilimitada

Prepare-se para a sua aprovação de maneira mais ágil, enxuta e completa com o incrível PDF 2.0: fruto da parceria entre Direção e Qconcursos, a plataforma proporciona uma nova experiência em estudos para concursos, totalmente integrada, com tecnologia avançada e que te dará a segurança de estar a cada dia mais próximo do seu sonho.

Resumo concurso Serpro

Situação : edital publicado

: edital publicado Vagas : 165

: 165 Cargo : Analista

: Analista Especialidade : Tecnologia da Informação

: Tecnologia da Informação Escolaridade : nível superior completo

: nível superior completo Salários : R$ 7.620,37

: R$ 7.620,37 Data de inscrição : 7/4 até 26/4

: 7/4 até 26/4 Taxa de inscrição : R$ 100

: R$ 100 Data das provas: 6 de junho

6 de junho Link para o edital na íntegra aqui

Agora as notícias mais quentes do mundo dos concursos também podem ser acompanhadas no instagram do Direção News. Basta clicar aqui e acompanhar nossas atualizações diariamente! CLIQUE AQUI E SIGA AGORA MESMO!