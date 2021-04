edital PSS publicado, com 40 vagas e até R$ 4,5 mil

No apagar das luzes do dia 8 de abril, o concurso Sefaz PI (Secretaria de Fazenda do Piauí) tornou público o edital de processo seletivo, regido pela banca Consulplan, para o provimento de 40 vagas em funções temporárias de nível superior.

As oportunidades são na área de informática, sendo os cargos ofertados os seguintes: analistas em banco de dados, analista em desenvolvimento de sistemas e analista em infraestrutura de redes e comunicação. Confira, abaixo, a disposição:

Como se observa, é exigido dos candidatos a formação em nível superior na área de informática ou em qualquer outra área de formação, mas com pós-graduação na função específica do cargo, como no mínimo 360h de carga horária. Serão pagos aos futuros ocupantes dos cargos o valor de inicial de R$ 4.500,00.

Concurso Sefaz PI: panorama

O concurso Sefaz PI será composto de duas fases: a primeira é uma prova objetiva de múltipla escolha, de caráter classificatório e eliminatório, a ser realizada na capital Teresina. A segunda, por sua vez, será uma prova de títulos de caráter meramente classificatório.

Vale registrar que o candidato aprovado no Processo Seletivo será contratado por um ano, podendo ser prorrogado por até cinco anos. As inscrições estarão abertas de 12 de abril a 29 do mesmo mês e o candidato deverá desembolsar um valor de R$ 105,90 na taxa.

A prova objetiva está previamente marcada para o dia 9 de maio e terá 4h de duração. Dentre os conteúdos que serão exigidos estão português, raciocínio-lógico quantitativo, matemática financeira e conhecimentos da função que escolher concorrer.

Português, com 10 questões

Raciocínio-lógico quantitativo, com cinco questões

Matemática financeira, com cinco questões

Conhecimentos da função, com 20 questões

Sefaz PI para efetivos

Apesar de divulgar último edital somente em 2015, o concurso Sefaz PI para efetivos não é um daqueles que estão no radar para 2021. Em 2019, porém, foi ventilada uma possibilidade de publicação, para o provimento de 30 vagas no cargo de Auditor Fiscal da Fazenda Estadual. De lá para cá, nenhuma notícia concreta.

Outros certames fiscais, porém, têm grandes possibilidades de ter edital publicado esse ano, seja em âmbito estadual, seja em âmbito municipal.

O concurso Sefaz AL já tem comissão organizadora formada. Os servidores designados deverão dar segmento a todos os trâmites burocráticos que antecedem a publicação do edital destinado ao preenchimento de 35 vagas. Sefaz ES: o órgão conta com banca organizadora definida para o provimento de 50 vagas no primeiro semestre de 2021. A empresa FGV foi a escolhida para organizar a seleção. Tudo sobre o concurso aqui .

o órgão conta com banca organizadora definida para o provimento de 50 vagas no primeiro semestre de 2021. A empresa FGV foi a escolhida para organizar a seleção. . ISS Belo Horizonte: a comissão organizadora para um novo concurso destinado aos cargos de Auditor Fiscal e Auditor Técnico de tributos municipais está formada. Veja todos os detalhes aqui .

a comissão organizadora para um novo concurso destinado aos cargos de Auditor Fiscal e Auditor Técnico de tributos municipais está formada. . Sefa PA: A escolha da banca que será responsável pelo próximo concurso Sefa PA foi iniciada, mas está suspensa. Seleção terá edital em breve. Saiba mais sobre o concurso aqui.

A escolha da banca que será responsável pelo próximo concurso Sefa PA foi iniciada, mas está suspensa. Seleção terá edital em breve. Sefaz RR: em resposta para a equipe de jornalismo do Direção Concursos, a Secretaria de Fazenda de Roraima (Sefaz RR) informou que o impacto financeiro do concurso Sefaz RR foi aprovado e que cronograma passa por ajustes. Saiba mais sobre o concurso aqui .

em resposta para a equipe de jornalismo do Direção Concursos, a Secretaria de Fazenda de Roraima (Sefaz RR) informou que o impacto financeiro do foi aprovado e que cronograma passa por ajustes. . Sefaz PR: comissão está formada e órgão estuda orçamento para realizar um novo concurso público. Saiba mais sobre o concurso aqui.

comissão está formada e órgão estuda orçamento para realizar um novo concurso público. Saiba mais sobre o concurso aqui. Sefaz SP : um novo concurso Sefaz SP é esperado desde 2019. Atualmente, órgão conta com 961 cargos vagos. Todos os detalhes aqui .

: um novo concurso Sefaz SP é esperado desde 2019. Atualmente, órgão conta com 961 cargos vagos. . Sefaz MG: o órgão teve último concurso em 2007 e o déficit de servidores aumenta desde então. Fonte interna afirma que foi realizado pedido de novo edital para 2020. Saiba mais sobre o concurso aqui.

o órgão teve último concurso em 2007 e o déficit de servidores aumenta desde então. Fonte interna afirma que foi realizado pedido de novo edital para 2020. Sefaz MT: recentemente, o estado perdeu cerca de 200 Fiscais. O déficit passa dos 500 e um novo edital é aguardado. Veja mais aqui!

recentemente, o estado perdeu cerca de 200 Fiscais. O déficit passa dos 500 e um novo edital é aguardado. Veja mais aqui! Sefaz CE : o concurso Sefaz CE (Secretaria de Fazenda do Ceará) deve ter o seu edital publicado em abril. Depois do fim do mistério sobre os tecnólogos, a maior dúvida, agora, paira sobre a divisão das vagas entre os cargos que estarão disponíveis no certame.

: o concurso Sefaz CE (Secretaria de Fazenda do Ceará) deve ter o seu edital publicado em abril. Depois do fim do mistério sobre os tecnólogos, a maior dúvida, agora, paira sobre a divisão das vagas entre os cargos que estarão disponíveis no certame. Sefaz BA : fase é de análise de propostas das bancas para o concurso do cargo de Agente de Tributos, que exige nível superior em qualquer área. Estão previstas 20 vagas.

: fase é de análise de propostas das bancas para o concurso do cargo de Agente de Tributos, que exige nível superior em qualquer área. Estão previstas 20 vagas. ISS São Paulo: o concurso está autorizado desde 2017, mas as vagas para Auditor foram arquivadas em 2018.

o concurso está autorizado desde 2017, mas as vagas para Auditor foram arquivadas em 2018. ISS RJ : a comissão ainda continua os trabalhos. No momento, o certame encontra-se em escolha de banca e fontes internas informaram que o certame deve ocorrer em 2020. Saiba tudo aqui .

: a comissão ainda continua os trabalhos. No momento, o certame encontra-se em escolha de banca e fontes internas informaram que o certame deve ocorrer em 2020. . ISS Fortaleza : a banca Cebraspe foi escolhida para Analista do Tesouro, mas fonte interna afirmou que foi realizado pedido para Auditor. Todos os detalhes aqui .

: a banca Cebraspe foi escolhida para Analista do Tesouro, mas fonte interna afirmou que foi realizado pedido para Auditor. . ISS Belém: a LDO de 2020 trouxe a autorização para 66 vagas para a Secretaria de Finanças de Belém.

