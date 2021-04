edital publicado; 36 vagas e nível médio

O concurso CRECI MA (Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Maranhão) tornou público seu edital, com a oferta de 36 vagas, sendo seis para provimento imediato e as demais para formação em cadastro de reservas, em cargos de níveis médio e superior, com salários de até R$ 1.942,63 iniciais (somados a benefícios).

A banca responsável pela seleção é a IDIB. As inscrições já estão abertas e poderão ser realizadas até o dia 10 de maio, somente via internet na página oficial do certame (clique aqui). Para concorrer, o candidato deverá desembolsar de R$ 80 a R$ 120 a depender do cargo escolhido.

Concurso CRECI MA: panorama

O concurso CRECI MA oferta vagas nos cargos de profissional analista superior (fiscal) e profissional suporte técnico (administrativo ou serviços operacionais). O primeiro exige formação em nível superior de escolaridade e CNH tipo “B”. O segundo, por sua vez, exige apenas o nível médio e conhecimentos básicos de informática.

Para ambos os cargos, a seleção será aplicada em até duas etapas, sendo uma de provas objetivas, com 40 questões divididas entre as disciplinas de português, informática, Raciocínio Lógico e conhecimentos específicos, e outra de títulos (nível superior). Veja:

A prova será realizada em 18 de julho, em São Luís (capital do Maranhão), e terá 3h de duração. Os candidatos poderão ser lotados na própria capital ou nas cidades de Balsas e Imperatriz. Abaixo, você confere a divisão de vagas, salários, lotação e demais requisitos.

Conteúdos exigidos

Os conteúdos básicos exigidos por disciplina prevista no concurso CRECI MA em cargos de nível medio estão listados a seguir:

LÍNGUA PORTUGUESA Interpretação de texto. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA Dispositivos de armazenamento. Periféricos de um computador. Configurações básicas do Windows 10. Aplicativos do Pacote Microsoft Office 2013 (Word, Excel e Power Point). Configuração de impressoras. Noções básicas de internet e uso de navegadores. Noções básicas de correio eletrônico e envio de e-mails.

RACIOCÍNIO LÓGICO Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica dedutiva, argumentativa e quantitativa. Lógica matemática qualitativa, sequências lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Álgebra básica e sistemas lineares. Calendários. Numeração. Razões especiais. Análise combinatória e probabilidade. Progressões Aritmética e Geométrica. Conjuntos: As relações de pertinência; Inclusão e igualdade; Operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações.



Já os conteúdos básicos exigidos por disciplina prevista no concurso CRECI MA em cargos de nível superior estão listados a seguir:

LÍNGUA PORTUGUESA Interpretação de texto. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras.

INFORMÁTICA Dispositivos de armazenamento. Periféricos de um computador. Configurações básicas do Windows 10. Aplicativos do Pacote Microsoft Office 2013 (Word, Excel e Power Point). Configuração de impressoras. Internet e uso de navegadores. Correio eletrônico.

RACIOCÍNIO LÓGICO Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica dedutiva, argumentativa e quantitativa. Lógica matemática qualitativa, sequências lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Álgebra básica e sistemas lineares. Calendários. Numeração. Razões especiais. Análise combinatória e probabilidade. Progressões Aritmética e Geométrica. Conjuntos: As relações de pertinência; Inclusão e igualdade; Operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações.



Resumo concurso CRECI MA

banca : IDIB

: IDIB cargos : diversos

: diversos vagas : 36

: 36 escolaridade : níveis médio e superior

: níveis médio e superior salários : até R$ 1,9 mil inicias

: até R$ 1,9 mil inicias inscrições : 6/4 a 10/5

: 6/4 a 10/5 provas : 18/7

: 18/7 edital neste link

