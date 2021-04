edital publicado; 45 vagas, R$ 3,8 mil e benefícios

O concurso CRESS DF (Conselho regional de serviço Social da 8ª Região) teve edital publicado, na manhã deste dia 7 de abril no Diário Oficial do Distrito Federal. A banca responsável pela sua realização será a Quadrix. As provas do concurso CRESS DF serão aplicadas na data provável de 20 de junho deste ano, no turno da tarde.

São 45 vagas nos cargos de agente administrativo, assistente contábil e assistente social-agente fiscal. Com exceção do último, os demais cargos exigem apenas formação em nível médio ou medio técnico. O salário pago é de até R$ 3.800 iniciais somados a benefícios diversos, como:

a) Auxílio Alimentação, no valor de R$ 775,52;

b) Auxílio Creche para filhos(as) menores de 07 anos, no valor de R$ 581,64;

c) Auxílio Saúde no valor de 351,23;

d) Auxílio Transporte;

e) Plano de Cargos e Salários.

As inscrições estão abertas e seguem até o dia 10 de maio. Àqueles que quiserem disputar uma das vagas deverão desembolsar um valor de taxa que varia de R$ 55 a R$ 60 a depender do cargo escolhido. Confira mais detalhes abaixo:

Concurso CRESS DF: panorama

Os candidatos a uma das vagas serão avaliados através de uma prova objetiva, de conhecimentos básicos e específicos, além de uma prova discursiva. Ambas têm caráter classificatório e eliminatório. A prova objetiva será composta das disciplinas de português, RLM, informática, legislação e específicas do cargo. Veja:

Nível médio ou médio técnico

Dentre as disciplinas exigidas na parte de conhecimentos específicos, estarão presentes na prova as seguinte (listadas por cargo oferecido no edital):

Agente Administrativo Administração Pública Arquivologia Organização

Assistente Contábil Conhecimentos Específicos e gerais de Contabilidade Ética

Assistente Social-Agente Fiscal Conhecimentos Específicos e gerais de Assistência Social Ética



Resumo

O que? concurso CRESS DF

concurso CRESS DF banca : Quadrix

: Quadrix cargos : diversos

: diversos escolaridade : níveis médio, médio técnico e superior

: níveis médio, médio técnico e superior vagas : 45

: 45 salários : até R$ 3,8 mil

: até R$ 3,8 mil edital neste link

