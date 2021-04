edital registra mais de 15 mil inscrições

O edital do concurso Guarda Municipal de Campo Grande registrou 15.300 inscrições no certame que oferece 273 vagas de nível médio para candidatos de ambos os sexos. Os salários são de R$ 1.690,02 ao mês, acrescido bolsa-alimentação no valor de R$ 294,00.

O número de inscritos foi disponibilizado no site da banca organizadora, Selecon. Foram mais de 24 mil interessados no certame, porém, apenas 14.459 garantiram a participação por meio do pagamento da inscrição. Os outros 841 candidatos foram isentos da taxa.

De acordo com o termo de referência do edital do concurso Guarda Municipal de Campo Grande, eram esperados 20 mil inscritos. A distribuição da concorrência ficou da seguinte forma:

13.651 inscritos em ampla concorrência;

inscritos em ampla concorrência; 1.324 candidatos negros;

candidatos negros; 210 índios; e

índios; e 115 PcD (pessoa com deficiência)

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para o dia 16 de maio; prova de aptidão física (TAF); avaliação psicológica; exame médico e toxicológico; investigação social; e, por fim, Curso de formação técnico-profissional.

Concurso Guarda Municipal de Campo Grande: requisitos

Além da escolaridade de nível médio, o cargo de Guarda Municipal de Campo Grande também exige (Concurso Guarda Municipal de Campo Grande):

Idade entre 18 anos e 40 anos

Altura mínima de 1,60m para mulher e 1,65m para homens

Nacionalidade brasileira

Gozo dos direitos políticos

Quitação com as obrigações militares e eleitorais

Aptidão plena psicológica e não ser usuário de substância proibida por lei

Boa saúde física e mental, comprovada em inspeção pela perícia médica oficial

Habilitação para conduzir veículos, no mínimo, nas categorias AB

Boa conduta social e idoneidade moral, comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário estadual, federal e distrital

Não possuir antecedentes criminais

Não possuir antecedentes criminais

Resumo do concurso Guarda Municipal

Banca organizadora: Selecon

Vagas: 273

Escolaridade: nível médio

Salários: R$ 1.690,02

Inscrições: 23/12 a 28/02/2021

Taxa de inscrição: R$ 120,00

Provas: 16/05

