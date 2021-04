Edu Guedes emplaca novo programa na rádio e terá jornada dupla na Band · .

Apresentador do The Chef com Edu, Edu Guedes emplacou um novo programa na rádio e terá jornada dupla na Band. A partir da próxima segunda-feira (12), ele estreia na programação da Play FM com o The Chef na Play, programa diário com dicas sobre práticas na cozinha e como aproveitar melhor os alimentos.

De segunda a sexta-feira, Edu Guedes vai apresentar dois boletins curtos na Play FM, às 9h e às 15h. Ambos serão gravados e não atrapalham a rotina do chef de cozinha em seu programa na TV, no ar ao vivo das 9h às 11h.

Entre os temas abordados nos boletins estarão o jeito certo de congelar e descongelar diferentes tipos de comidas, como preparar um caldo ou molho de tomate e o passo a passo para uma fritada de batata em dois tempos.

“A chegada do Edu Guedes na programação da Play FM vai nos aproximar ainda mais do dia a dia dos nossos ouvintes através de algo que todo mundo gosta: uma receita bem feita”, explicou Betinho, diretor artístico da rádio.

O culinarista quase perdeu os movimentos da mão esquerda após um grave acidente no início de junho. Em entrevista recente a José Luiz Datena no Brasil Urgente, o chef de cozinha confessou que cogitou deixar a televisão. “Pensei em parar”, disse. Mas encontrou forças para voltar a trabalhar graças à insistência da filha, Maria Eduarda, de 11 anos.

“A Maria foi a primeira a me incentivar a voltar, porque passou pela minha cabeça que era hora de parar. Comecei a fazer fisioterapia três vezes por dia, e aquilo que ia demorar oito meses de tratamento voltou muito mais rápido”, contou.

Os ouvintes poderão participar enviando dúvidas, e a programação musical terá hits dos anos 1980, 1990 e início dos anos 2000.

Zeca Camargo, outro contratado da Band, também tem um atração na emissora de rádio. Desde novembro do ano passado, ele comanda ao lado de Lu Dias o Replay, que vai ao ar toda sexta, das 19h30 às 21h.

