Educação: principais ideias de Paulo Freire para o ensino

Refletir sobre a educação no Brasil nos leva diretamente a pensar nas ideias de Paulo Freire (1921-1997), um dos mais importantes pedagogos brasileiros. O professor pernambucano Paulo Freire foi um grande educador, tendo sido notado inclusive fora do país. Os seus trabalhos e ideais sobre a educação receberam reconhecimento internacional e até hoje estão presentes nas discussões dos cursos de pedagogia do Brasil e de outros países.

Uma das principais obras de Freire é o livro Pedagogia do Oprimido. Datado de 1968, o livro apresenta as principais ideias que guiam todo o trabalho do autor. Nesse sentido, já nessa obra, ele chama atenção para o caráter político da educação e para a necessidade de educar a partir da realidade do aluno. Assim, para Freire, o objetivo maior da educação é conscientizar o aluno quanto ao lugar que ele ocupa na sociedade.

Com isso, Freire visava a educação de parcelas da população que são desprivilegiadas. Para ele, é preciso conscientizar os alunos desfavorecidos quanto a sua realidade social e econômica, com o objetivo de levar o oprimido a buscar a sua libertação por meio do saber. Assim, aprender seria um ato revolucionário, além de ser uma maneira de agir politicamente.

O método de Freire para alfabetizar

Paulo Freire foi responsável ainda por criar um método de alfabetização para jovens e adultos. Diante dos altos índices de analfabetismo no Brasil, principalmente no Nordeste, Freire buscou um método que fugia do mecanicismo do ensino de letras e palavras descontextualizadas da realidade do aluno.

O método freiriano propõe que a alfabetização parta da realidade dos alunos, ou seja, a partir da discussão de temas do dia a dia. Então, os alunos aprendem a ler e a escrever a partir de palavras-chave já presentes no seu vocabulário. O que vale é a experiência do aluno. Com isso, o ensino é contextualizado e se torna mais acessível para os alunos, ao mesmo tempo que permite a crítica sobre a sua realidade social. Esse pensamento está presente também em outras obras do autor. Entre elas figuram os livros Alfabetização: leitura do mundo, leitura da palavra, de 1987, e Política e Educação, de 1985.

Assim, a obra de Freire reflete o seu principal pensamento sobre a educação: o papel da educação é o de ensinar os alunos a serem capazes de pensar por si mesmos, de desenvolver a criticidade. O ensino para Freire deveria partir da realidade social do aluno, de modo que suas obras ressaltam a a concepção libertária e autônoma de educação.

