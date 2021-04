Efeito estufa: Tópicos sobre o CO2 (dióxido de carbono)

O carbono é um alicerce essencial para toda a vida na Terra. É também o principal átomo que compõe a composição química dos combustíveis fósseis. Também pode ser encontrado na forma de dióxido de carbono, o conhecido CO2, um gás que desempenha um papel central nas mudanças climáticas globais.

Acompanhe o artigo para entender as funções do CO2 e o problema que ele causa no planeta.

O dióxido de carbono é uma molécula feita de três partes, um átomo de carbono central ligado a dois átomos de oxigênio.

É um gás que compõe apenas cerca de 0,04% da nossa atmosfera, mas é um componente importante do ciclo do carbono.

As moléculas de carbono são mutáveis, geralmente na forma sólida, mas frequentemente mudando de fase de gás CO2 para líquido (como ácido carbônico ou carbonatos) e de volta para gás.

Os oceanos contêm grandes quantidades de carbono, assim como a terra sólida: formações rochosas, solos e todos os seres vivos contêm carbono.

O carbono se move entre essas diferentes formas em uma série de processos chamados de ciclo do carbono – ou, mais precisamente, uma série de ciclos que desempenham vários papéis cruciais no fenômeno da mudança climática global.

CO2 faz parte dos ciclos biológicos e geológicos

Durante um processo chamado respiração celular, plantas e animais queimam açúcares para obter energia. As moléculas de açúcar contêm vários átomos de carbono que, durante a respiração, são liberados na forma de dióxido de carbono.

Os animais exalam o excesso de dióxido de carbono quando respiram e as plantas o liberam principalmente durante a noite.

Quando expostas à luz solar, as plantas e as algas captam CO2 do ar e retiram seu átomo de carbono para usar na construção de moléculas de açúcar – o oxigênio que fica é liberado no ar como O2 .

O dióxido de carbono também faz parte de um processo muito mais lento: o ciclo geológico do carbono. Tem muitos componentes, e um importante é a transferência de átomos de carbono do CO2 na atmosfera para carbonatos dissolvidos no oceano.

Uma vez lá, os átomos de carbono são captados por pequenos organismos marinhos (principalmente plâncton) que formam conchas duras com ele.

Depois que o plâncton morre, a casca de carbono desce até o fundo, juntando-se a dezenas de outras e, eventualmente, formando rocha calcária.

Milhões de anos depois, esse calcário pode emergir à superfície e liberar de volta os átomos de carbono.

A liberação de excesso de CO2 é o problema

Carvão, petróleo e gás são combustíveis fósseis produzidos a partir do acúmulo de organismos aquáticos que são submetidos a altas pressões e temperaturas.

Quando extraímos esses combustíveis fósseis e os queimamos, as moléculas de carbono antes presas ao plâncton e as algas são liberadas de volta na atmosfera como dióxido de carbono.

Se olharmos para qualquer período de tempo razoável (digamos, centenas de milhares de anos), a concentração de CO2 na atmosfera tem sido relativamente estável, as liberações naturais sendo compensadas pelas quantidades coletadas por plantas e algas.

Entretanto, desde que queimamos combustíveis fósseis, adicionamos uma quantidade líquida de carbono no ar a cada ano.

Dióxido de carbono como gás de efeito estufa

Na atmosfera, o dióxido de carbono contribui com outras moléculas para o efeito estufa.

A energia do sol é refletida pela superfície da Terra e, no processo, é transformada em um comprimento de onda mais facilmente interceptado pelos gases do efeito estufa, prendendo o calor na atmosfera em vez de deixá-lo refletir no espaço.

A contribuição do dióxido de carbono para o efeito estufa varia entre 10 e 25% dependendo da localização, imediatamente atrás do vapor d’água.