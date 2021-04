Egídio coloca Cruzeiro na Justiça do Trabalho. Pedidos totalizam R$ 5,6 milhões

Lateral-esquerdo do Cruzeiro em duas conquistas de Campeonato Brasileiro e uma de Copa do Brasil, Egídio deixou o clube no início de 2020 e entrou na Justiça do Trabalho, exigindo o pagamento que totaliza R$ 5,6 milhões. A primeira audiência está marcada para o dia 7 de junho.









De acordo com a Rádio Itatiaia e com o site GE, a ação foi distribuída na última terça-feira (13) à 21ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Segundo o processo, o Cruzeiro rescindiu o contrato de forma unilateral e, em maio do ano passado, fez um acordo para o pagamento de aproximadamente R$ 2,4 milhões, a serem pagos em 20 parcelas.

A Raposa se comprometeu a depositar, em até 18 meses, R$ 216.801,17 referentes ao FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). Uma vez que o acordo não foi cumprido, o jogador solicita o pagamento de pouco mais de R$ 3,7 milhões, excetuando os descontos oferecidos em 2020.

Egídio acumula duas passagens pelo Cruzeiro ao longo de sua carreira. Na primeira, ele esteve no clube entre 2013 e 2014 e conquistou um Campeonato Mineiro e dois Campeonatos Brasileiros. Na segunda, ele atuou com a camisa azul entre 2018 e 2019, vencendo dois Mineiros e uma Copa do Brasil.

No total, o lateral-esquerdo disputou 199 partidas pelo Cruzeiro e marcou quatro gols. Desde o início de 2020, ele atua pelo Fluminense, no qual vem sendo titular na maior parte do tempo.