Eixo Rio-SP sonda Pepe e apreço pelo Verdão é colocado na balança: “Me marcou muito”; ex-zagueiro do Real Madrid não faz rodeios

O Verdão é, sem dúvidas, um dos maiores clubes do mundo. O atual campeão da Copa Libertadores foi citado por Douglas Costa, da Juventus, em uma das últimas resenhas no canal do jornalista Alê Oliveira: “Não é uma coisa que está em leilão. Eu tenho minha ideia de retorno ao Grêmio se for possível, mas reconheço e respeito a grandeza de equipes como Flamengo, São Paulo e Palmeiras. Então, o que mais pesa é eu poder estar em campo”, frisou o atacante.









Outros astros da Europa também ostentam suas respectivas passagens pelo Palmeiras. Gabriel Jesus, por exemplo, não esconde o seu apreço. Rivaldo, ex-Barcelona, também leva a marca do Verdão pelo mundo. É fato que a maioria dos jogadores escondem seus times de coração. Pepe, zagueiro do Porto, optou por revelar em entrevista à reportagem da ‘TNT Sports’. O brasileiro, que se naturalizou português, é torcedor do Palestra.

“No Nordeste a gente torce por dois clubes, pelos clubes do Rio e de São Paulo, principalmente onde morava, Maceió, e eu quando pequeno, torcia para o Flamengo e em São Paulo torcia pelo Palmeiras. E por que? Uma vez o Flamengo em um jogo foi jogar lá e eu fui ver o treino, escalava o muro pra ver e gostei. Palmeiras porque tinha o Oséas, que subia na grade, Felipão ganhou a Libertadores. Então, me marcou muito”, pontuou Pepe.

Foto: Laurence Griffiths/Getty Images



Pepe não parou por aí e expôs a procura de alguns times (não revelados) do eixo Rio-SP ainda nos tempos de Real Madrid. O zagueiro de 38 anos ‘surfa’ na boa fase do Porto em Portugal e não pretende sair da Europa. “Aconteceu, quando estava para sair do Real Madrid (em meados de 2018). Alguns clubes do Rio e São Paulo (…) Intermediários vinham falar comigo, mas não chegou a se concretizar. As coisas ficaram muito vagas”, finalizou o ‘xerife’.

Números de Pepe pelo Porto:

88 jogos

5 gols