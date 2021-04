El Clásico, Premier League, Bundesliga e volta do Paulistão… saiba onde assistir aos jogos do sábado

O final de semana de futebol começa agitado por grandes jogos. O mundo vai parar para assistir ao maior clássico do mundo, às 16h, entre Real Madrid e Barcelona. Ainda no futebol europeu, o Manchester City encara o Leicester, o Bayern de Munique visita o Union Berlin, o PSG joga contra o Strasbourg e o Milan mede forças contra o Parma.

Sorteio dos grupos da Libertadores rende memes na web. Confira!



No Brasil, a grande novidade é a volta do Campeonato Paulista. O São Paulo recebe o São Caetano e o Santos encara o Botafofo SA na Vila Belmiro. Ainda, a rodada da Copa do Nordeste movimenta o sábado, que também conta com jogo na Carioca, entre Volta Redonda e Botafogo.

CONFIRA TABELA ATUALIZADA DO PAULISTÃO

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:



8h30 – Manchester City x Leeds United

Premier League

Onde assistir: Fox Sports

8h30 – Milwall x Swansea

Campeonato Inglês – Segunda divisão

Onde assistir: ESPN Brasil

9h – Getafe x Cádiz

La Liga

Onde assistir: Star Premium

10h – Spezia x Crotone

Serie A TIM

Onde assistir: ESTÁDIO TNT SPORTS

10h30 – Union Berlin x Bayern de Munique

Bundesliga

Onde assistir: One Football App

10h30 – Werden Bremen x RB Leipzig

Bundesliga

Onde assistir: One Football App

10h30 – Eintracht Frankfurt x Wolfsburg

Bundesliga

Onde assistir: One Football

10h30 – Hertha Berlin x Borussia Mönchengladbach

Bundesliga

Onde assistir: One Football

11h – Liverpool x Aston Villa

Premier League

Onde assistir: ESPN Brasil

11h – Derby County x Norwich

Campeonato Inglês – Segunda divisão

Onde assistir: ESPN Brasil

11h15 – Athletic Bilbao x Alavés

La Liga

Onde assistir: Fox Sports

12h – Strasbourg x PSG

Ligue 1

Onde assistir: One Football App

13h – Parma x Milan

Serie A TIM

Onde assistir: Band e Sportv

13h – Rostov x Rubin Kazan

Campeonato Russo

Onde assistir: Bandsports

13h – Galatasaray x Karagumruk

Campeonato Turco

Onde assistir: DAZN

13h30 – Crystal Palace x Chelsea

Premier League

Onde assistir: ESPN Brasil

13h30 – Eibar x Levante

La Liga

Onde assistir: Star Premium

13h30 – Stuttgart x Borussia Dortmund

Bundesliga

Onde assistir: One Football App

14h – Tondela x Porto

Campeonato Português

Onde assistir: Fox Sports

14h30 – Vilhavelhense x Rio Branco-ES

Campeonato Capixaba

Onde assistir: TVE

15h45 – Udinese x Torino

Serie A TIM

Onde assistir: Bandsports e ESTÁDIO TNT SPORTS

16h – Real Madrid x Barcelona

La Liga

Onde assistir: ESPN

16h – Ceará x Salgueiro

Copa do Nordeste

Onde assistir: Fox Sports, PPV da CNE e nordestefc.com.br

16h – Bahia x ABC

Copa do Nordeste

Onde assistir: SBT (NE), TikTok, PPV da CNE e e nordestefc.com.br

16h – Sampaio Corrêa x CSA

Copa do Nordeste

Onde assistir: SBT (NE), TikTok, PPV da CNE e nordestefc.com.br

16h – Aliança x ASA

Campeonato Alagoano

Onde assistir: BAND (AL)

16h – Montpellier x Olympique de Marselha

Ligue 1

Onde assistir: One Football App

16h30 – Paços de Ferreira x Benfica

Campeonato Português

Onde assistir: ESPN 2

20h – São Paulo x São Caetano

Campeonato Paulista

Onde assistir: Premiere

20h – São Bento x Red Bull Bragantino

Campeonato Paulista

Onde assistir: SporTV e Premiere

20h – Volta Redonda x Botafogo

Campeonato Carioca

Onde assistir: Record e PPV Carioca

21h – Racing x Independiente

Copa da Liga Argentina

Onde assistir: ESPN Brasil

22h -Santos x Botafogo-SP

Campeonato Carioca

Onde assistir: Sportv e Premiere