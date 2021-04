Elaboração de Currículo – Confira Nossas Dicas

Dicas fundamentais para a elaboração do seu currículo

A elaboração do currículo é muito importante para que possa se destacar no mercado e aumentar as suas chances de ser chamado para uma entrevista de emprego.

Por isso, é importante que se atente a alguns pontos que podem fazer do seu currículo um diferencial aos olhos do recrutador, visto que sabemos que esse profissional analisa por alguns segundos um CV para descartar ou não o candidato.

Equilíbrio nas informações

Não existe um currículo ideal, obviamente cada empresa possui uma cultura e cada candidato uma trajetória. No entanto, é possível alinhar o seu objetivo para que o seu currículo entregue uma mensagem ao recrutador e isso é o que fará o seu diferencial.

Primeiramente, é necessário buscar um equilíbrio. Ou seja, cuidado com os excessos, visto que muita informação pode fazer o seu currículo ser descartado, já informação de menos pode torná-lo desinteressante. Por isso, um bom currículo destaca o essencial de uma maneira construída.

Dados pessoais

Os dados pessoais precisam ser inseridos de uma forma direcionada, o que é mais importante hoje em dia é que os seus contatos estejam corretos. Atenção, nada e-mails engraçadinhos, se você não possui um e-mail que passa um ar de seriedade, crie um novo e-mail para colocar no seu currículo.

Objetivo

O objetivo é fundamental, por isso, descreva suas experiências e formação de uma forma definida. No campo referente ao seu objetivo profissional seja realmente objetivo, muitas pessoas ficam com receio de colocar um objetivo e acabam perdendo oportunidades.

Você tem muito mais chance de ser chamado para uma entrevista quando o seu objetivo está claro, por exemplo: Analista de finanças e controladoria.

Formação acadêmica

A sua formação também precisa estar construída de uma forma sucinta. Por isso, o mais importante é que as insira da atual para a última, caso tenha mais de um curso superior.

Não há necessidade de detalhar ensino básico. Sendo assim, coloque o título do curso, instituição, modalidade do curso e, principalmente, se já está concluído ou em andamento. A lógica é a mesma para inserir suas experiências profissionais.

Resumo de qualificações

O resumo de qualificações deve ser feito de uma forma direcionada. Já que é um dos principais pontos do currículo. Sendo assim, resuma suas qualificações. Por exemplo: experiência em publicidade digital, definição de orçamentos, planejamento de custos, facilidade para trabalhar em equipe e senso de urgência. Você pode ter trabalhado com situações parecidas por anos e resumi-las de uma forma assertiva.