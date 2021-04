‘Ele fez o gol, vou falar o quê?’

Após a vitória por 2 a 1 do Manchester City sobre o PSG, nesta quarta-feira, pela semifinal da Champions League, o meia Kevin De Bruyne revelou um interessante bastidor do gol da virada dos Citizens.

Eleito o melhor em campo pela Uefa, o belga contou que estava pronto para cobrar a falta que resultou no 2º gol da equipe inglesa. No entanto, ele foi surpreendido por um pedido do atacante Mahrez, que pediu para chutar.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Como é o batedor oficial do City, De Bruyne concedeu a pemissão ao argelino, que finalizou no meio da barreira, viu a bola atravessar e morrer no fundo das redes.

Em entrevista à BT Sports após a partida, o craque dos Citizens brincou com a situação.

“Mahrez me pediu para bater. Eu falei: ‘Se você acredita em si mesmo e está confiante, pode bater’. Eu tenho total confiança na minha equipe”, contou De Bruyne.

“Aí ele foi lá e fez o gol… Então, eu vou falar o quê?”, sorriu.

play 2:11 PSG e Manchester City se enfrentam na semifinal da Champions League

Sobre seu gol, o belga minimizou a falha do goleiro do PSG, Keylor Navas, e disse que o arqueiro rival estava em posição difícil para tomar uma decisão.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

“O cruzamento foi exatamente no lugar que eu queria, então ficou muito difícil para o goleiro. Ele estava esperando que alguém tocasse na bola, por isso demorou a reagir”, explicou.

Com o resultado desta quarta, o Manchester City depende apenas de um empate no duelo de volta, na próxima terça, às 16h (de Brasília), no Etihad Stadium, para ir à sua 1ª final de Liga dos Campeões na história. Uma derrota por 1 a 0 também serve, além de um triunfo por qualquer placar.

O PSG, por sua vez, precisará buscar um triunfo por dois tentos de vantagem na Inglaterra se quiser ir à sua 2ª decisão consecutiva no torneio.

Os franceses também avançam se ganharem por um gol de diferença, desde que marquem pelo menos três vezes em Manchester.





Caso o Paris consiga devolver o 2 a 1, a partida vai para a prorrogação. Permanecendo o empate, a vaga na final será decidida nos pênaltis.