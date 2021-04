‘Ele foi direto do sub-17 para o profissional, vai evoluir muito’

Após sua grande atuação contra o Liverpool, na última terça-feira, pela Champions, o Real Madrid conta com mais uma grande partida do atacante Vinicius Jr. para vencer o Barcelona no explosivo El Clásico do próximo sábado, pela 30ª rodada de LaLiga, no estádio Alfredo Di Stéfano.

El Clásico Real Madrid x Barcelona acontecerá no dia 10 de abril, às 16h (horário de Brasília), e terá transmissão ao vivo de ESPN Brasil e ESPN App, além de acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols.

Após ter um começo trepidante no futebol espanhol, alternando grandes jogos com partidas em que saiu muito criticados por seguidos erros de passes e finalizações, o brasileiro segue se firmando cada vez mais no grupo dos atletas de confiança do técnico Zinedine Zidane.

Quem teve trajetória parecia foi o meia-atacante Sávio, que foi negociado pelo Flamengo com o Real Madrid também muito jovem, em 1997, e só foi conseguir emplacar de fato no Santiago Bernabéu em sua 2ª temporada com a camisa merengue.

Em entrevista à ESPN Brasil, o “Anjo Loiro da Gávea” citou a dificuldade de jogar no Real, devido à enorme pressão da torcida e da imprensa diariamente em cima dos atletas do clube, e elogiou Vinicius Jr. por demonstrar personalidade forte nos momentos mais difíceis.

“É incrível, porque a gente fala de um menino em formação, que está evoluindo a cara temporada, mas que já tem mais de 100 jogos com a camisa do Real Madrid. Isso não é fácil! O Real Madrid não é um clube fácil de jogar, porque é um time de muita pressão por parte da imprensa e da torcida. A cobrança é sempre gigante em cima do Real, pois o clube tem que ganhar todo ano, principalmente as grandes competições, como a Champions. Eu continuo afirmando que o Vinicius é um grande jogador, é um talento absurdo, pela individualidade que ele tem, pela personalidade que ele tem. Mesmo tão jovem, ele encara, não se intimida com as faltas, com os erros, tenta sempre a jogada individual. Isso é importantíssimo”, afirmou.

Na opinião da Sávio, sua história no Santiago Bernabéu tem muitas semelhantes com a de Vini Jr.

Vinicius Jr. comemora após marcar para o Real Madrid sobre o Liverpool EFE

“Para mim, teve a importância do Roberto Carlos quando cheguei. Ele falou para mim para eu nunca me privar das coisas que eu fazia no Brasil, de buscar a jogada, de mostrar a individualidade, de encarar. Isso foi muito importante para mim. Para jogar no Real Madrid, o atleta tem que ter personalidade muito forte, e o Vinicius tem isso. É um garoto que, claro, tem que evoluir muito, e os torcedores e a imprensa cobram sempre, principalmente a parte tática. Mas ele está em evolução constnate, vai evoluir e descobrir cada vez mais o que significa jogar no Real Madrid e no futebol europeu”, salientou.

“Eu vejo uma melhora muito grande desde lá de trás, quando ele tinha bastante dificuldade de mostrar em campo o que ele sabe fazer. E claro que ele vai melhroar ainda mais, mas hoje já é um jogador importantíssimo para o time, de muito talento e de personalidade muito forte”, completou.

O ex-meia-atacante também observou que a “explosão” de Vinicius Jr., que tem apenas 20 anos, ainda não foi vista pelos torcedores do Real Madrid.

Sávio explicou que o atacante “pulou etapas” ao passar direto do time sub-17 para o profissional do Flamengo, o que fez com que ele não jogasse pelo sub-20 na Gávea.

“A gente vê dentro de campo a evolução dele, principalmente na parte tática. Quando você chega ao futebol europeu, tem que evoluir muito taticamente. Você está acostumado com o futebol brasileiro, que é totalmente diferente. Isso aconteceu comigo no Real Madrid também. Acho que a principal questão é ter o talento, que é algo natural”, argumentou.

“É claro que ele precisa aperfeiçoar e melhorar, e ele é consciente disso, a questão que a gente chama de ‘último momento’ dentro de campo, que é o último passe, a conclusão, a finalização, o lance próximo do gol. Mas a gente não pode esquecer que ele é um jogador que saiu praticamente do sub-17 para o profissional do Flamengo. Ele ‘perdeu’ uma etapa fundamental na carreira do atleta, que é a etapa do sub-20. É aí que são lapitados aqueles detalhes de formação, como controle de bola, o passe final, a finalização… Às vezes, o atleta pode perder um pouco por causa desse salto precoce do juvenil direto para o profissional”, explicou.

VINICIUS E RODRIGO DEVEM FICAR?

Nas últimas semanas, a imprensa espanhola especulou que o Real Madrid poderia usar algumas de suas jovens promessas, como Vinicius Jr. e Rodrygo, para “abater” o alto valor de uma possível negociação pelos alvos merengues no mercado da bola, que são Kylian Mbappé, do PSG, e Erling Haaland, do Borussia Dortmund.

Para Sávio, porém, isso não deve acontecer, a não ser em caso de uma proposta “irrecusável” por algum dos brasileiros.

“Falando do futuro, eu vejo ainda o Vinicius com um projeto concreto e bonito dentro do Real Madrid. É uma evolução constante que ele vai ter, e me parece que ele trabalha muito forte para isso. Acho muito difícil o Real Madrid abrir mão de um talento tão promissor no futebol europeu”, opinou.

“Rodrygo e Vinicius têm um caminho muito parecido. Gosto muito do Rodrygo também, pela qualidade técnica que ele mostra. Ninguém chega ao Real Madrid sem ter qualidade técnica apurada, e o Rodrygo sobra nese quesito. É legal ver que o Rodrygo tem uma semelhança grande com o Vinicius, que é sempre demonstrar muita personalidade. É um menino que joga sem medo, que também encara o rival. Claro que são estilos diferentes, porque o Vinicius tem estilo mais trombador, o Rodrygo é diferente. Mas eu vejo a evolução de ambos na parte tática dentro do clube”, acrescentou.

“Rodrygo é um talento muito promissor também. Eu acho que, para o futuro próximo é difícil o Real Madrid se desfazer deses dois jogadores. A não ser que… No futebol, às vezes, acontecem coisas inesperadas. De repente, vem uma proposta maluca, que não dá para segurar… Mas eu vejo o futuro próximo desses dois atletas dentro do Real Madrid”, finalizou.

