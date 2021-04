“Ele que me pediu aqui”; Thiago Santos fala sobre Renato Portaluppi em apresentação com a camisa do Grêmio

Antes da decisão frente ao Independiente del Valle valendo uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América, o Grêmio apresentou o volante Thiago Santos, a nova contratação para a temporada de 2021. O atleta que estava atuando no FC Dallas, dos Estados Unidos, deixou claro que Renato Portaluppi teve papel fundamental em sua contratação.

“É motivo de alegria (trabalhar com o treinador gremista). Quem não quer trabalhar com um técnico vitorioso igual o Renato? Conversei sim, ele que me pediu aqui. Se ele me pediu, é por que eu posso contribuir. Quando eu entrar, vou dar a vida, por ele e pela torcida gremista”, disse o atleta.

Com boa e vitoriosa passagem pelo Palmeiras, o volante contou com o aval dos principais jogadores do grupo do Grêmio para ser contratado pela equipe tricolor. “Fico feliz em ter respaldo de jogadores como o Kannemann, Geromel e Maicon. Eu venho pra isso, poder colaborar dentro do campo. Vim pra ganhar e procurar meu espaço”, comentou.

Thiago Santos também falou sobre a concorrência dentro do elenco com jogadores como Matheus Henrique, Lucas Silva, Darlan e Maicon, os demais volantes do grupo. “São jogadores de características diferentes, eu vim aqui para marcar, para ajudar a defesa e dar liberdade para os meias e os atacantes. Me cobrem combate e raça dentro de campo“, prometeu.

Só faltou o Thiago Santos pedir desculpa por ter sido contratado na entrevista de apresentação. Uma coisa é ser contra a vinda dele, outra é ir xingar o cara em sua rede social. Isso não tem cabimento. — Grêmio-VK (@gremio_vk1)

April 13, 2021

Por fim, comentou sobre as críticas que recebeu quando seu nome foi ventilado como novo reforço do clube. “Eu entendo a torcida, a torcida sempre quer jogador de peso e acabou que eu vim antes desses jogadores. Eu não quero ganhar ninguém nas palavras, eu vou ganhar dentro de campo. Provando dentro de campo“, concluiu.