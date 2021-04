‘Ele vai sair forte dessa’

O técnico Renato Gaúcho está com COVID-19. A confirmação veio da própria filha do comandante do Grêmio, Carolina Portaluppi, nas redes sociais. O Tricolor, em seguida, confirmou o teste positivo.

Independiente Del Valle-EQU x Grêmio, pela ida da fase 3 pré-grupos da Conmebol Libertadores, terá transmissão ao vivo do FOX Sports nesta terça-feira (4), a partir das 19h (horário de Brasília), e acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols.

Com uma foto ao lado do pai, ela confirmou a doença do atual treinador do Grêmio. Além disso, Carol pediu que os seguidores pudessem orar pela saúde de Renato.

“Vamos orar e mandar muitas energias boas. Papai está com COVID-19, mas sei que ele vai sair mais forte ainda dessa! Te amo”, disse a filha do ex-jogador.

Renato já estava fora da viagem para o Equador, onde o Grêmio vai enfrentar o Independiente del Valle, na quarta-feira. Apesar do exame negativo, ele estava com sintomas da doença e, por isso, iria fazer um novo exame nesta segunda.

De acordo com o Grêmio, Renato sofria com dores no corpo e febre. No fim da noite, ele também estava com a garganta inflamada.