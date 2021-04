Ele voltou! Vasco anuncia a contratação do volante Rômulo

Uma contratação para animar o torcedor. O Vasco anunciou, na noite desta terça-feira, o retorno do volante Rômulo, que foi revelado no clube e se sagrou campeão da Copa do Brasil em 2011. De acordo com a publicação do site do clube, o contrato do meio-campista é parte fixo, parte de produtividade e termina até dezembro deste ano.

– Não tenho palavras para agradecer ao Clube por essa nova oportunidade. Lá atrás, quando estava no Porto de Caruaru, o Vasco me descobriu, apostou em mim, acreditou no meu potencial. E agora está novamente abrindo as portas para mim. Se consegui conquistar coisas grandes no futebol, disputar Olimpíada, chegar na Seleção Brasileira, jogar na Europa e ajudar minha família foi por conta do Vasco – afirmou ao site do clube. E completou:

– Vivi momentos incríveis aqui dentro, aquela recepção depois do título da Copa do Brasil jamais saiu da minha cabeça. Vai ser um prazer imenso vestir essa camisa novamente. Também não vejo a hora de pisar em São Januário, sentir o calor da torcida. Estou voltando para minha verdadeira casa e me sinto extremamente feliz por isso – garantiu.

Rômulo tem 106 partidas pelo Vasco e oito gols marcados. Foi parte importante da geração campeã da Copa do Brasil e vice-campeã brasileira. Aos 30 anos, chega para ser o jogador mais experiente da posição. Hoje, atuam como volantes Andrey, Galarza e Bruno Gomes.

CONFIRA A FICHA TÉCNICA DE RÔMULO:

Nome: Rômulo Borges Monteiro

Data de nascimento: 19/09/1990 (30 anos)

Local de nascimento: Picos (PI)

Posição: Volante

Altura: 1,84m

Clubes: Porto de Carauru-PE (2005-2009), Vasco da Gama (2009-2012), Spartak Moscou (2012-2017), Flamengo (2017-2019), Grêmio (2019), Shijiazhuang Ever Bright-CHN (2020) e Vasco

Títulos: Copa do Brasil de 2011 (Vasco da Gama), Campeonato Russo de 2016–17 (Spartak Moscou), Campeonato Carioca de 2017 e Taça Guanabara de 2018 (Flamengo), Recopa Gaúcha de 2019 e Campeonato Gaúcho de 2019 (Grêmio) e Superclássico das Américas de 2011.