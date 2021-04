Eleição no Sport define reeleição de Milton Bivar como presidente do clube

Nesta sexta-feira, o Sport votou para escolher quem será o presidente pelos próximos dois anos. Milton Bivar, atual mandatário conseguiu se reeleger por pouco. Apenas 38 votos separaram o ganhador do vice. As apurações atrasaram devido a uma aglomeração nas últimas horas.

Foi a disputada mais acirrada da história do clube. Bivar recebeu 1.023 votos, enquanto Nelo Campos teve 985. Os outros dois candidatos, Delmiro Gouveia e Eduardo Carvalho, receberam 232 e 119 votos, respectivamente.

Fim da apuração dos votos das #EleiçõesSport: Milton Bivar, da chapa Sport de Primeira, é reeleito presidente do Sport Club do Recife com 1023 votos (43,37%). 🗳🦁 pic.twitter.com/oQf4egZK3U — Sport Club do Recife (@sportrecife) April 10, 2021

Com a definição, Milton terá mandato até 2022. A primeira decisão no novo mandato será a escolha do técnico, e o mandatário já afirmou sua preferência por Dorival Júnior.