Eleito o melhor jogador da Supercopa, Arrascaeta é premiado com carro de R$ 200 mil

A tarde de Arrascaeta foi histórica por dois três motivos: fez um belo gol, foi campeão da Supercopa do Brasil e, de quebra, levou um carro avaliado em cerca de R$ 200 mil (Kia Sportage), já que foi eleito o melhor jogador em campo, em votação popular – via Twitter. Neste domingo, o título do Flamengo veio com vitória sobre o Palmeiras por 6 a 5 no pênaltis, após empate em 2 a 2 no tempo regulamentar, no Mané Garrincha.

Ainda sobre o Arrascaeta: o uruguaio marcou o terceiro gol em três jogos que realizou nesta temporada. Com o carro ainda no gramado, o camisa 14 reuniu o elenco e fez uma farra, com direito a “buzinaço” e cantoria. Veja:

Elenco comemora título junto ao prêmio de Arrascaeta (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Autor do primeiro gol do Fla, Arrascaeta também avaliou a histórica final:

– Jogo muito difícil. Palmeiras é um time muito qualificado, mas temos um grande goleiro, que mostrou isso mais uma vez. Saímos muito felizes – disse Arrascaeta, ao canal “SporTV”, emendando a respeito do brilho de Diego Alves:

– Acreditamos muito nele. Grande pegador de pênalti. Tinha ficado um pouquinho difícil, mas ele mostrou mais uma vez que é um dos melhores.

Diego Alves, cabe destacar, foi o protagonista na disputa da marca da cal: defendeu três cobranças.

Com o título, além do carro cedido a Arrascaeta, o Flamengo leva ainda R$ 5 milhões de premiação, paga pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).