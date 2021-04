Elenco do Coritiba se prepara para sequência do Campeonato Paranaense

O elenco do Coritiba realizou mais um treinamento na tarde desta quarta-feira. O time se prepara para dar sequência ao Campeonato Paranaense, onde, ainda na primeira fase, ocupa a primeira colocação, com 13 pontos e um jogo a menos em relação ao Cianorte, com 12. O rival Athletico e o Cascavel são os próximos confrontos.

”O professor sempre vem pregando para gente trabalhar para qualquer tipo de adversário, sempre estar no nosso melhor nível. Sendo em Atle-Tiba, ou qualquer outra equipe que possa vir, dar o nosso máximo, o nosso melhor, para ir em busca sempre da vitória’’, disse o zagueiro Wellington Carvalho.

Tarde de trabalho! 📷🇳🇬⚽ Saiba mais em https://t.co/xqbX0sTIk0 pic.twitter.com/FFaEPV0Wel — Coritiba (@Coritiba) April 28, 2021

Na atividade realizada no CT do clube, o técnico Morínigo separou o elenco entre aqueles que vêm atuando regularmente e aqueles que têm tido poucas chances. Os primeiros participaram de treinamentos técnicos e físicos, já os segundos, se juntaram ao elenco sub-20 do clube para a realização de um trabalho coletivo.