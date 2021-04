Elenco do Coritiba treina após goleada no clássico e continua focado no Paranaense

O elenco do Coritiba voltou a treinar, nesta segunda-feira, após golear o Paraná no clássico do último domingo, por 5 a 0, pelo Campeonato Paranaense. Com foco ainda no Estadual, o time espera confirmação de data para o confronto com mais um rival, o Athletico-PR, pela sétima rodada da competição.

Na atividade realizada no CT da Graciosa, os jogadores que participaram da última vitória realizaram apenas trabalhos regenerativos, enquanto os outros treinaram em campo.

Quanto aos lesionados, Jhony acompanhou o restante do grupo nas atividades e Mattheus Oliveira realizou treinamentos de transição. Já Luiz Henrique, Valdeci e Robinho focaram em trabalhos de recuperação.