Elenco do Olympique põe Sampaoli contra a parede e insatisfação é exposta: “Alguns conseguem e outros não”; gritos geram reclamação

O treinador Jorge Sampaoli vai conseguindo seu impacto inicial no Olympique de Marselha. Depois de um mês de fevereiro repleto de incidentes, a equipe francesa cresceu de produção. O time havia passado por um grave ataque de torcedores ao CT, além da saída de André Villas-Boas e da mudança de presidente. O argentino mal chegou a Europa e já repetiu um feito que o marcou no futebol brasileiro.











Há pouco menos de um mês, o portal ‘Superesportes MG’, de BH, informou que há uma grande possibilidade de ter alguém do Galo na lista de reforços do argentino, já que Sampaoli trabalhou com jogadores do Atlético nos últimos dez meses. Quando saiu do Santos, por exemplo, contratou Éverson e Eduardo Sasha. Sendo assim, dois nomes foram levantados: Guilherme Arana e Júnior Alonso.

Na manhã deste sábado (10), porém, o ‘GE.com’ informou que a situação do treinador deu uma boa reviravolta. Depois de um início promissor, Sampaoli já enfrenta alguns problemas no relacionamento no Olympique. Segundo a reportagem do jornal ‘L’Équipe’, parte do grupo estaria descontente com os treinamentos do comandante. Os gritos e reclamações do argentino foram reprovados pelo elenco.

Foto: Laurence Griffiths/Getty Images



“Sobre o nosso diagnóstico depois de um mês de trabalho, nós buscamos a carga de trabalho que atenda ao jogo que queremos criar, de acordo com o o que a comissão técnica pretende, modificando hábitos anteriores. Essas mudanças profundas podem levar tempo. Alguns jogadores conseguem se adaptar e outros não. Estou demandando do grupo somente o que tem a ver com o campo, o atleta”, pontuou Sampaoli.

Números de Jorge Sampaoli pelo Olympique:

4 jogos

3 vitórias

1 derrota

6 gols marcados

4 sofridos