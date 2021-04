Elenco do River-PI entra em confronto com sua própria torcida; veja o vídeo

Jogadores e torcedores do River Atlético Clube entraram em confronto após a derrota para o Flamengo-PI por 3 a 2 pelo Campeonato Piauiense. Os atletas da equipe desceram do ônibus que estava sendo perseguido e atacado com pedras por torcedores do clube. Estes jogadores, em seguida, arremessaram pedras contra seus adeptos.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato Piauiense e simule os jogos

– A Direção do River-PI entende que a manifestação dos torcedores ocorrida na porta do estádio é legítima, desde que fique na esfera do protesto verbal, sem atos que possam colocar em risco a integridade física dos profissionais do clube ou seu patrimônio. Os registros de má conduta de alguns, no Bairro Porto Alegre, é lamentável e não condiz com a conduta defendida pelo clube aos seus integrantes mas entende também, que foi fruto da emoção daquele momento, do calor dos fato – afirmou a direção do River-PI em nota.

Veja abaixo o vídeo do confronto.

Os protestos violentos contra a equipe do River-PI começaram assim que o time perdeu o clássico contra o Flamengo-PI por 3 a 2, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Piauiense.