“Eles querem a glória”, diz Crespo sobre jogadores após vaga nas quartas no Paulista

O recém-chegado Hernán Crespo vem desenvolvendo um trabalho consistente no comando do São Paulo. Após conseguir a classificação às quartas de final do Campeonato Paulista de maneira antecipada, o treinador argentino falou sobre o que sente de seus jogadores.

“Eles querem a glória, querem trabalhar, querem conquistar coisas. E estão trabalhando para isso. Todos estamos trabalhando para isso. Então, acontecem essas coisas: um grande jogo, um time com identidade, um time sério”, afirmou, após o triunfo por 3 a 0 sobre o Ituano.

No Estádio Novelli Júnior, o São Paulo no primeiro tempo marcou com Rodrigo Freitas e Igor Vinícius e aumentou na etapa complementar por meio de Galeano. Diante de um adversário organizado, apesar da formação reserva, o frágil Ituano ainda teve Jeferson e Gabriel Taliari expulsos.

“Não importa se jogamos com um adversário com 11, com 10, com nove. Não importa a camisa do adversário. É um time que joga com seriedade, sempre. Respeitando o rival, mas respeitando, sobretudo, a eles mesmos: as pessoas e o São Paulo. Isso é mais importante que tudo”, prosseguiu Crespo.

Dono da melhor campanha do Campeonato Paulista, o São Paulo lidera o Grupo B com 25 pontos ganhos em 10 partidas. Como a Ferroviária tem 11 pontos em oito jogos e a Ponte Preta contabiliza 10 pontos em sete exibições, o time tricolor já tem presença garantida na próxima fase.

Com a missão cumprida na etapa classificatória do torneio estadual, o São Paulo volta suas atenções para a Copa Libertadores. Às 21 horas (de Brasília) desta quinta-feira, pela segunda rodada do torneio continental, o time dirigido por Crespo encara o Rentistas, no Estádio do Morumbi.