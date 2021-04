Porto e Chelsea vão se enfrentar na próxima quarta-feira pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campões. Em entrevista para a TNT Sports Brasil, Pepe, zagueiro do time de Portugal, projetou o duelo contra os ingleses, garantiu foco na vitória e mandou um recado para os comandados de Thomas Tuchel.

“Foi público que os jogadores do Chelsea celebraram o sorteio. Mas eles também sabem que vai ser um jogo difícil. Sabem que somos uma equipe humilde, trabalhadora, solidária. Dentro do espírito dos nossos torcedores e do que o treinador exige de nós como jogadores, o trabalho tem de lá estar sempre. Podemos falhar um passe, uma recepção de bola, um gol, mas o trabalho e o querer ganhar têm de estar sempre presentes. E é isso que vamos tentar demonstrar no jogo de Sevilha”, comentou.

Pepe também falou sobre os desgaste físico dos jogadores pelos jogos acumulados e afirmou que o Porto entra para ganhar em todas as competições que disputa.

“Sabemos que a aposta do Chelsea foi brutal para ganhar a Liga dos Campeões e o Campeonato Inglês, onde são o quarto classificado. Quando representamos um clube como o Porto queremos ganhar todas as competições em que estamos inseridos. Temos muitos jogadores com algum desgaste pelos jogos acumulados, não serve de desculpa, como um dos capitães digo que isso não é desculpa, mas jogar para ganhar, com certeza”, ressaltou o zagueiro.

Vale lembrar que o clube português eliminou de maneira surpreendente a Juventus nas oitavas de final do torneio continental. Após vencer em Portugal por 2 a 1, o Porto foi derrotado na Itália por 3 a 2, na prorrogação, mas ficou com a vaga pelo critério do gol fora de casa.