Elo e PicPay liberam cashback de até 50% sobre o valor de compras

O PicPay, juntamente com a Elo, anunciou uma promoção que dá um cashback de até 50% aos consumidores. A medida é válida somente para compras online, até o dia 15 de maio. A oferta está disponibilizada para todo o Brasil.

A promoção deve ser aderida no aplicativo do PicPay, que é disponível para Android e iOS. Neste sentido, ao pagar uma compra virtual com o cartão Elo, em produtos de cervejaria, eletrônica, vestuário, games ou até presentes criativos, o consumidor pode ganhar uma porcentagem sobre o valor da compra.

Na prática, o cashback de até 50% pode ser garantido quando a compra é feita virtualmente nas lojas parceiras. Basta escolher os produtos que pretende adquirir, e finalizar a compra com o pagamento via PicPay, no cartão Elo.

Sobre os parceiros da promoção, compras nos sites Recarga Jogo e CodaShop retornam até 50% do valor total da aquisição. No entanto, o limite de retorno é de R$ 45. Lojas como Mizuno, Under Armour, O Clube do Malte, Olumpikus e Imaginarium podem transferir até 45% de cashback. Ainda assim, o limite de retorno também é de R$ 45.

Por fim, compras de produtos dos sites Compra Certa, Brastemp e Consul, garantem um cashback de até 40%. Mas como previsto, o retorno limite é de R$ 100.

Vale ressaltar que o cliente que usa o cartão Elo pode aproveitar outras ofertas e promoções. Tais ações também têm prêmios em crédito, que pode ser gastado da maneira que desejar.

PicPay lança cartão sem anuidade e com 5% de caschback

O PicPay faz saber aos interessados o lançamento de seu novo cartão, o PicPay Card. Com ele, o cliente não precisa gastar nada em anuidade e ainda ganha muito dinheiro de volta com o famoso cashback, que pode chegar a até 5%.

O cartão, disponibilizado pelo aplicativo de pagamentos, é um produto financeiro múltiplo, uma vez que conta com funções crédito e débito. O cartão, vale destacar, é internacional. Sendo assim, o cliente poderá utilizar tanto em estabelecimentos no Brasil, quanto no exterior.

As operações realizadas via cartão PicPay Card são feitas por meio do smartphone Android ou iPhone (iOS), que funciona como uma carteira eletrônica. Assim, é permitido que o usuário transfira os seus recursos, faça compras e e até mesmo invista os seus recursos (com rendimentos diariamente o equivalente à 100% do CDI).

Cartão PicPay Card

Quem pode solicitar

Assim como para abertura da conta PicPay, a idade mínima necessária para obter o PicPay Card na função débito é de 16 anos. Para o PicPay Card na função crédito, é preciso ter no mínimo 18 anos e a solicitação estará sujeita à análise e aprovação de crédito.

Físico e Digital