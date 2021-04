Elon Musk diz que Neuralink fará tetraplégicos andarem

A Neuralink publicou nesta semana o vídeo de um macaco jogando videogame usando apenas a mente. Após a divulgação do material, o CEO Elon Musk falou sobre os próximos passos da companhia com foco no desenvolvimento de interfaces cérebro-máquina.

Pelo Twitter, o executivo comentou brevemente sobre o primeiro dispositivo da Neuralink. Segundo ele, o chip cerebral será capaz de fazer uma pessoa com paralisia controlar um smartphone com a mente mais rápido do que alguém usando as mãos.

No futuro, Musk quer usar a tecnologia para fazer paraplégicos voltarem a andar.Fonte: Steve Jurvetson/Flickr

Em outra mensagem na mesma rede social, Musk projetou as futuras interações que o chip poderá executar. Ele citou que o produto será capaz de permitir a comunicação entre dispositivos em diferentes partes do corpo de um paciente.

Dessa maneira, o chip implantado enviará sinais de um nó do cérebro e vias neurais para pernas e outros membros do corpo. Com isso, a tecnologia vai possibilitar que pessoas tetraplégicas andem novamente.

Por fim, o megaempresário destacou que o dispositivo não será tão invasivo e poderá ser implantado no crânio do usuário. Utilizando carregamento sem fio, tudo isso vai possibilitar que a pessoa pareça e sinta-se totalmente normal.

Testes do chip da Neuralink devem ser iniciados ainda em 2021.Fonte: Neuralink/Divulgação

Início dos testes em humanos

Obviamente, as projeções de Elon Musk são bastante ousadas. A Neuralink cita que há diversas pesquisas em andamento que destacam a possibilidade de atingir esses objetivos a curto prazo.

O CEO da companhia acredita que os testes do dispositivo em humanos devem ser iniciados ainda em 2021. Contudo, isso contraria os planos iniciais do projeto que previam que a tecnologia estaria em uso em 2020.

Analistas dizem que as projeções de Musk devem ser recebidas com uma dose saudável de ceticismo. No passado, o executivo realizou várias previsões para suas empresas que só se tornaram realidade anos depois do planejado.