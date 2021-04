Em 2004, Band ensaiou colocar Datena no lugar do Faustão no Perdidos na Noite · .

Programa que consagrou nacionalmente Fausto Silva, o Perdidos na Noite marcou época nas noites de sábado da Band entre 1986 e 1988. O que pouca gente sabe é que a atração quase voltou ao ar em 2004, só que comandada por José Luiz Datena. No entanto, o projeto não agradou e acabou sendo engavetado.

Repórter esportivo de rádios como Jovem Pan e Globo nos anos 1970 e 1980, Fausto Silva estreou o Perdidos na Noite em 1984, na Gazeta, tendo como padrinho Goulart de Andrade (1933-2016). Depois, o programa passou pela Record antes de ingressar na Band, onde estreava há exatamente 35 anos, em 19 de abril de 1986.

Com estilo anárquico, cenário bagunçado, humoristas como Tatá e Escova e variadas atrações musicais, o programa chamou a atenção do público e da crítica, catapultando a carreira de Faustão e o levando para a Globo, onde estreou o Domingão do Faustão em março de 1989 –a atração vai sair do ar no final deste ano.

Em 2004, Datena propôs à direção da Band a volta do Perdidos na Noite. O primeiro piloto foi gravado em julho daquele ano. O apresentador, que já comandava o Brasil Urgente, queria manter o título e o formato.

“Eu quero me divertir”, disse o apresentador à Folha de S.Paulo de 9 de julho de 2004. O novo “Perdidos” seria mais uma tentativa do jornalista de escapar dos programas policiais –ele esteve em atrações como No Vermelho, na Record, e Quem Fica em Pé e Agora é com Datena, na Band, entre outros.

“O comando de um programa de variedades semanal noturno foi uma promessa da direção da Band a Datena. A negociação ganhou força nesta semana, quando o Brasil Urgente perdeu 50 minutos para a ‘baba baby’ Kelly Key e a série animada Cavaleiros do Zodíaco. Irritado, ele chegou a discutir com o diretor de jornalismo, Fernando Mitre, e a diretora artística, Marlene Mattos”, informou o jornal.

REPRODUÇÃO/band

Fausto Silva no comando do Perdidos na Noite

Irmã de Faustão na direção

Mais adiante, em 24 de julho, a mesma Folha informou que a irmã de Faustão, Leonor Corrêa, foi escalada para dirigir o Perdidos na Noite. A atração estava cotada para ser exibida nas noites de sexta ou sábado.

Em 2 de agosto de 2004, o jornal O Estado de S. Paulo informou que o piloto foi gravado e seria avaliado pela direção da emissora.

“Na versão repaginada, a cenografia é dos estilistas Marcelo Sommer, que já é da casa, e Alexandre Herchcovitch –um pedido da diretora-geral, Marlene Mattos. O piloto teve como convidados o cineasta trash Zé do Caixão, o cantor Jair Rodrigues, o pugilista Maguila, a drag Salete Campari e o humorista Tatá, integrante da dupla Tatá e Escova, que fazia parte do Perdidos original”, explicou a reportagem.

“Covers de artistas também estavam no palco, retratando Rita Lee, Elba Ramalho e Carla Perez. Outro participante foi o DJ Toni, da festa Trash 80’s, famosa na noite paulistana”, informou o texto.

“Para mudar a imagem carrancuda de Datena, a Band até já criou uma vinheta para o programa. O responsável será o locutor da Rádio Bandeirantes e da HBO, Walker BIaz, que anunciará Datena como o ‘ex-bravo’ e ‘ex-mal-humorado’. Ainda alertará o público dizendo algo como ‘a Band teve a coragem e o mau gosto de trazer de volta o Perdidos na Noite”’, continuou a reportagem.

No entanto, a ideia não deu certo. Daniel Castro informou na Folha de S.Paulo de 5 de outubro de 2004 que o piloto não agradou nem ao apresentador, nem à emissora. A Band ainda queria reeditar o programa, mas, para isso, teria que fazer novos testes, com outros artistas. Como se sabe, o projeto não saiu do papel depois disso.