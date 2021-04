Em Amor de Mãe, desgraças chegam até por delivery; novela ficou pesada demais? · .

Na reta final de Amor de Mãe, uma trama foi muito criticada por telespectadores: Vitória (Taís Araujo) recebeu um perrengue por “delivery”, de moto. Um criminoso, agressor de mulheres, perseguiu a personagem no trânsito e pediu para entrar no carro dela. A experiente advogada aceitou a “encomenda” e recebeu ameaças de morte. Desde o retorno da novela das nove, as tragédias se multiplicaram e pesaram muito o tom da história, que se tornou quase insustentável para o público, considerando o momento muito difícil que o Brasil enfrenta na pandemia.

A reta final da novela, com 23 capítulos para terminar de contar sua história, começou de forma até espirituosa: dona Lurdes (Regina Casé) divertiu o público quando demonstrou impaciência ao ter de lavar chuchus para se proteger da Covid-19.

Mas não demorou muito para que as tragédias tomassem conta do folhetim e praticamente todas as emoções provocadas por personagens fossem relacionadas a sentimentos ruins: dor, tristeza, medo, indignação, pena e identificação com a difícil realidade do país.

Como uma novela que mostrou o “mundo cão” desde sua estreia, numa perspectiva pré-pandemia, fazia sentido que a Covid-19 fosse incorporada à trama. Mas as cenas de Betina (Isis Valverde) no hospital e Sandro se desesperando pela mulher, por exemplo, exibidas num dia em que o Brasil havia quebrado o recorde de mortes pela doença, bateram forte demais num público já muito calejado por essa lástima.

As sequências que buscaram retratar a realidade brasileira da pandemia foram gravadas meses atrás, quando não se imaginava que a situação atual estaria tão crítica e ainda não se tinha tantas informações sobre a doença.

Ainda assim, após assistir a UTIs caóticas e hospitais em colapso pelo Brasil inteiro no Jornal Nacional, fica difícil para o fã de novelas mergulhar profundamente nesta triste realidade ao longo de mais uma hora, na teledramaturgia.

Desgraças para dar e vender

Como se não bastasse a pandemia, ainda há um cardápio das mais diferentes atrocidades na novela, a gosto do freguês: o sequestro de Betina; o assassinato de Jane (Isabel Teixeira) pela melhor amiga, Thelma (Adriana Esteves); o atropelamento criminoso de Camila (Jéssica Ellen) e a personagem ficando sem os movimentos das pernas; o atentado contra Davi (Vladimir Brichta); a já mencionada ameaça a Vitória, entre outros.

Com os romances da trama aparentemente já resolvidos, só restou ao telespectador torcer pela felicidade de Lurdes e o reencontro dela com seu filho perdido. Mas a personagem teve pouco espaço nos últimos capítulos, e o tempo dedicado a ela foi, sem surpresas, de sofrimento. No cativeiro de Thelma, a protagonista passou por maus-tratos, e consequentemente a novela perdeu muito do carisma que emanava dela.

Lurdes só voltará a brilhar ao finalmente encontrar Danilo/Domênico (Chay Suede), mas não se sabe quantas dificuldades ela enfrentará até sua última cena.

Novelas muitas vezes funcionam como espelhos da sociedade: refletem comportamentos e situações da vida real, ao mesmo tempo em que influenciam quem está no sofá. Além disso, e talvez acima disso, a teledramaturgia tem a função de proporcionar escapismo ao telespectador, fazer com que ele tenha algum respiro de sua vida para acompanhar, durante alguns minutos, as vidas fictícias de outras pessoas

Ninguém esperava que Amor de Mãe se tornasse um açucarado folhetim das 18h, mas ainda assim as últimas semanas ofereceram pouco entretenimento e muitos obstáculos para a diversão. Tornou-se custoso assistir a tudo isso à espera de um sofrido final feliz.

Quer saber tudo sobre o final de Amor de Mãe? Descubra ouvindo o podcast Noveleiros:

Ouça “#53 – Episódio especial: Tudo sobre o final de Amor de Mãe!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Amor de Mãe e outras novelas.