Em Assunção, Grêmio encerra preparação para enfrentar o Independiente del Valle

O Grêmio encerrou nesta quinta-feira a sua preparação para o duelo contra o Independiente del Valle, pelo jogo de ida da terceira fase da Libertadores de 2021, a última antes da fase de grupos.

A partida estava inicialmente marcada para ocorrer na última quarta-feira em Quito, casa dos rivais, mas foi transferida para esta sexta-feira, em Assunção, no Paraguai, devido ao surto de covid-19 no elenco brasileiro. A bola rola no gramado do estádio Defensores del Chaco a partir das 19h15 (de Brasília).



(Foto: Divulgação/Lucas Uebel)

O treino desta tarde ocorreu no Estádio Manuel Ferreira, do Olímpia, e contou com a presença de três atletas que viajaram para se juntar à delegação. São eles: os laterais Felipe e Guilherme Guedes e o atacante Luiz Fernando.

A atividade foi comandada pelo técnico Alexandre Mendes, já que Renato Portaluppi cumpre isolamento após testar positivo para Covid-19. No treino, o grupo participou de um trabalho tático, para ajustes da equipe que entra em campo nesta sexta.

A tendência é que o Tricolor seja formado por Brenno; Felipe, Ruan, Rodrigues e Diogo Barbosa; Lucas Silva (Darlan) e Matheus Henrique; Alisson, Pinares (Darlan) e Ferreira; Diego Souza.