Em boa partida, São Paulo bate Santo André e encaminha vaga no Paulistão

O São Paulo recebeu o Santo André nesta sexta-feira (23), no Morumbi, em jogo válido pela sétima rodada do Paulistão 2021. O Tricolor venceu a partida por 2 a 0, encaminhando a vaga na próxima fase da competição e alcançando sua sexta vitória consecutiva.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

Embora o Tricolor tenha dominado quase o jogo todo, o Santo André conseguiu levar perigo nos ataques e finalizou 15 vezes na partida. As chegadas do Ramalhão nasceram na segunda etapa, quando, após o segundo gol, o São Paulo passou a jogar com mais tranquilidade.

Início fulminante

O jogo começou bem disputado. Em casa, o São Paulo começou o jogo buscando manter a posse de bola e criar no ataque. O Santo André, porém, não se recuou muito e pressionou o Tricolor em seu campo de defesa, o que dificultou a saída de bola do time da casa e rendeu uma chance perigosa para os visitantes logo no início.

Com o passar de poucos minutos, porém, o São Paulo encontrou o caminho do ataque. Aos quatro minutos, Luciano levou perigo em uma cabeçada e, mais tarde, aos sete do primeiro tempo, Rojas abriu o placar na partida.

Rojas balança as redes

Aos nove minutos, em uma lance de ataque do Ramalhão, Rojas roubou a bola do zagueiro adversário e disparou com muita velocidade, não sendo alcançado e saindo cara a cara com o goleiro Fernando Henrique. O equatoriano bateu no canto, tirando do goleiro, e abriu o placar.

São Paulo segue pressionando

Assim, o São Paulo seguiu pressionando o Santo André e criou boas chances, como aos 16 minutos de jogo, quando Vitor Bueno teve uma grande chance ao ficar cara a cara com o goleiro Fernando Henrique, que fez uma bela defesa.

Mesmo com a vantagem no placar, o Tricolor continuou apertando o Santo André, espremendo o adversário em seu campo de defesa. Pela esquerda, com Reinaldo, e pela direita, com Daniel Alves, a equipe demonstrou intensidade e amplitude, com muito volume de jogo pelos dois lados.

O meio de campo é Tricolor

Com mudanças na escalação, com a entrada de Luciano no meio de campo, o São Paulo dominou o setor durante o primeiro tempo. Assim, o jogo do Santo André ficou resumido, na primeira etapa, a correr atrás da bola, passada de pé em pé pelos meias do Tricolor.

Luciano acrescentou dinâmica ao meio de campo, sendo um jogador mais rápido e fazendo subidas ao ataque, infiltrando na defesa do Ramalhão quando possível. O camisa 11 também funcionou como um terceiro atacante da equipe em determinados momentos e, até mesmo, trocou de posição com um dos dois atacantes.

Assim, Rojas abria pelo lado esquerdo em alguns momentos, permitindo que Reinaldo cortasse pelo meio, com Vitor Bueno e Luciano de dupla. Em outros momentos, Vitor Bueno recuou para o meio (sua posição de origem) e Luciano subiu ao ataque. Essa dinâmica foi forte responsável pela dominância do São Paulo no setor de meio de campo.

Segundo tempo começa com o Tricolor ainda no ataque

No começo do segundo tempo, pouca coisa mudou. O início da segunda etapa seguiu sendo de domínio do Tricolor, mesmo que o Santo André tivesse subido um pouco mais o seu time, querendo o empate.

Gol de Vitor Bueno amplia o placar

​

Não demorou muito para o Tricolor ampliar. Aos nove minutos do segundo tempo, Vitor Bueno recebeu um passe sensacional de Daniel Alves e fica cara a cara com Fernando Henrique. O camisa 12 tirou do goleiro e fez o segundo.

São Paulo segue no ataque mesmo com o 2 a 0

Nos minutos seguintes ao gol de Vitor Bueno, o Tricolor continuou com o maior volume de jogadas, criando bastante e chegando em boas oportunidades ao ataque.

O Santo André seguiu ‘assistindo’ o São Paulo jogar, enquanto não conseguia superar os donos da casa no meio de campo. Com muitos jogadores no meio e no ataque, o Tricolor dominou a partida com tranquilidade.

Santo André começa a atacar mais

Na segunda metade da etapa final do jogo, o Santo André pareceu acordar para a partida e começou a atacar mais o adversário. O momento mais ofensivo do Ramalhão foi bem parado pelo goleiro Tiago Volpi, que fez boas quando necessário.

Boas substituições

​

Com a vantagem no placar e o domínio no jogo, Hernán Crespo fez alterações, rodando o elenco. As trocar foram boas, uma vez que jogadores como Bruno Rodrigues e Talles Costa aproveitaram a oportunidade e, com velocidade, adicionaram intensidade aos ataques no segundo tempo.

Volpi de novo!

Em boa investida ofensiva do Santo André, a bola foi cruzada por baixo na área do São Paulo. Bruno Santos acertou um belo chute, no canto direito de Volpi. O goleiro do Tricolor fez uma belíssima defesa, no mais perigoso dos 15 chutes do Ramalhão na partida.

Quase o terceiro!

No fim do jogo, em ataque pelo lado direito, o meia Talles Costa fez um belo passe para o centro da área, para a finalização, que foi salva em cima da linha pelo capitão Marcos Martins.

O jogo chegou ao fim sem que o Santo André conseguisse descontar o placar e, assim, o Tricolor venceu em uma bela atuação, por 2 a 0. O jogo marcou a sexta vitória consecutiva do São Paulo na temporada e encaminhou a classificação do Tricolor para a próxima fase do Paulistão.

O São Paulo volta a campo já no próximo domingo (25), para enfrentar o Ituano no Estádio Novelli Júnior, em Itu, às 22h15. A partida é válida pela oitava rodada do Paulistão.

Já o Santo André tem seu próximo compromisso na próxima segunda-feira (26), às 22h15, no Canindé, quando enfrenta o Guarani, em partida da oitava rodada do Campeonato Paulista.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 0 SANTO ANDRÉ

Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

Data/Horário: 23 de abril de 2021 (sexta-feira), às 20h (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Leonardo Tadeu Pedro

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Gols: Joao Rojas (9’1ºT) (1-0), Vitor Bueno (9’2ºT) (2-0),

Cartões amarelos: Luciano (SPFC) (6’1ºT), Fraga (Santo André) (6’1ºT), Rodrigo Nestor (SPFC) (17’1ºT), Rodrigo (Santo André) (11’2ºT),

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Arboleda, Miranda e Bruno Alves; Daniel Alves, Rodrigo Nestor (Luan, aos 25’2ºT), Igor Gomes (Talles Costa, aos 16’2ºT), Luciano e Reinaldo (Léo, aos 37’2ºT); Rojas (Bruno Rodrigues, aos 25’2ºT) e Vitor Bueno (Benítez, aos 37’2ºT). Técnico: Hernán Crespo.

SANTO ANDRÉ: Fernando Henrique; Marcos Martins, Pedro Vitor, Rodrigo e Bruno Santos; Fraga, PH (Vitinho, aos 25’2ºT) e Marino (Paulo Roberto, aos 30’2ºT); Minho (Rone, aos 30’2ºT), Ramon e Gegê. Técnico: Paulo Roberto Santos.