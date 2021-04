Em busca de um grupo forte para Série B, Coritiba aponta motivos para renovar com Rafinha; novos valores oferecidos ao jogador são conhecidos

O Coritiba segue se reformulando para a disputa da Série B. Dos times que irão disputar a 2ª divisão nacional, o Coxa é o clube que mais se reforçou, por enquanto com 13 reforços. São poucos os jogadores que atuaram pelo time paranaense no Brasileirão do ano passado que permanecem na Couto Pereira e um deles é Rafinha, que tem grande identidade com a instituição e a torcida. Até por isso, os dirigentes do Campeoníssimo querem renovar com o meia-atacante, mas alguns empecilhos têm travado as tratativas.









Por ter uma idade avançada e ter passado por uma cirurgia em 2020, os cartolas do Coritiba entendem que não podem oferecer a Rafinha o mesmo salário que ele vem recebendo nesse vínculo atual, que é de R$ 200 mil. Nas últimas reuniões, foi proposta uma redução de R$ 80 mil reais, ou seja, o profissional passaria a receber R$ 120 mil mensais. No momento, uma nova rodada de negociações é aguardada. A informação é da equipe de reportagem do Globoesporte.com.

Além do respeito e carinho da torcida, o que joga a favor do meia de 37 anos é sua experiência e qualidade; por outro lado, a forma física é um grande empecilho para o meia-atacante continuar no Couto Pereira. A permanência de Rafinha divide opiniões no meio esportivo. Para o jornalista, Cristian Toledo, o profissional pode contribuir muito para o Campeoníssimo.

rafinha é bom você ficar no coritiba viu — Renan (@_Renanmoraiss)

April 13, 2021





“O Coritiba tem que ficar com o Rafinha. Ainda mais que ele manifesta vontade de permanecer. Vai ser difícil encontrar alguém com o talento dele e disponível no mercado”.

Em sua segunda passagem, Rafinha marcou dois gols na Série B de 2019 e outros quatro no Paranaense de 2020. Além disso, deu cinco assistências desde o retorno ao Coritiba. Nesse período, o meia-atacante atuou tanto aberto pelo lado direito do ataque, a posição mais frequente, quanto mais por dentro, como meio central.