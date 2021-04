Em busca do equilíbrio entre ataque e defesa, Flamengo mira sequência decisiva pelo Carioca e Libertadores

A estreia na Libertadores contra o Vélez Sarsfield resumiu o início de temporada do Flamengo: enquanto sobra no ataque, a equipe comandada por Rogério Ceni sofre na defesa. No fim das contas na Argentina, o poderio ofensivo superou qualquer fragilidade e garantiu os três pontos. Agora, com uma sequência decisiva pela frente em duas competições, o treinador tem a missão de reduzir esse desequilíbrio para tornar as vitórias menos sofridas.

Após voltar de Buenos Aires, o elenco do Flamengo teve folga nesta quarta-feira e se reapresentará na tarde desta quinta ao Ninho do Urubu. Será o início da preparação para o duelo contra o Volta Redonda, no sábado, válido pela última rodada da Taça Guanabara. Como as duas equipes lideram o torneio, a partida se tornou uma ‘decisão’ pelo título simbólico do tradicional primeiro turno do Estadual.

O planejamento da comissão técnica é, inclusive, usar força máxima contra o Voltaço. Além da possibilidade de garantir a segunda taça da temporada, a partida serve para a equipe fazer ajustes de olho no confronto com o Unión La Calera, pela segunda rodada da Libertadores, e nas fases finais do Campeonato Carioca.

E essa será exatamente a tônica do Flamengo nas próximas semanas: jogo decisivo pelo Estadual aos sábados e domingos e duelos importantes da Libertadores no meio de semana. Caso avance para a final do Carioca, serão 10 jogos decisivos em um intervalo de 34 dias.

Diego foi um dos destaques contra o Vélez (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

Confira os próximos jogos do Flamengo:

– 23/04 – Flamengo x Volta Redonda (11ª rodada da Taça Guanabara)

– 26/04 – Flamengo x Unión La Calera (2ª rodada da Libertadores)

– 01/05 – Semifinal do Campeonato Carioca (ida)

– 04/05 – LDU x Flamengo (3ª rodada da Libertadores)

– 08/05 – Semifinal do Campeonato Carioca (volta)

– 11/05 – Unión La Calera x Flamengo (4ª rodada da Libertadores)

– 16/05 – Final do Campeonato Carioca*

– 19/05 – Flamengo x LDU (5ª rodada da Libertadores)

– 23/05 – Final do Campeonato Carioca*

– 27/05 – Flamengo x Vélez (6ª rodada da Libertadores)

* caso se classifique nas semifinais

A sequência de jogos obrigará o Flamengo a montar um planejamento e usar o time alternativo em algumas partidas decisivas do Carioca. Os duelos de semifinais, por exemplo, antecedem duas viagens desgastantes para o Rubro-Negro e podem ser boas oportunidades de poupar alguns titulares em meio a essa maratona.

Ceni tem missões pela frente (Foto: Juan Mabromata/POOL/AFP)

Com o grande número de jogos e viagens pela frente, cada treinamento se torna importante para resolver as deficiências defensivas, que ficam claras pelos números. Nos seis jogos da equipe principal na temporada, o Flamengo foi vazado em cinco e sofreu 10 gols no total. Por outro lado, o ataque não deixa a desejar: 16 gols marcados – uma média de 2,66 gols por jogo.

Com um estilo de jogo que preza pela ofensividade, a recomposição defensiva e os espaços deixados entre as linhas de defesa e meio-campo são os principais pontos de atenção. Nos últimos jogos, a equipe sofreu gols de contra-ataque contra Vasco, Portuguesa e Vélez. Além disso, a fragilidade na bola parada defensiva e a inconsistência no perde-pressiona também ficaram claros em determinados momentos.

Ciente do calendário cheio e dos problemas a consertar, Rogério Ceni comandará treino no Ninho do Urubu na tarde desta quinta-feira. A partida contra o Volta Redonda está marcada para sábado, às 19h (de Brasília), no Maracanã. O LANCE! transmitirá o duelo em Tempo Real.