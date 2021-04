Em busca do Tri: confira onde será transmitido cada jogo do Flamengo na fase de grupos da Libertadores

A oito dias de estrear na Libertadores, o Flamengo conheceu a tabela detalhada de todas as seis rodadas na fase de grupos da competição. Além das datas e dos horários, a Conmebol também divulgou onde cada partida do Rubro-Negro no torneio continental será transmitida.

Vale lembrar que, no sorteio realizado na última sexta-feira, o Flamengo caiu no Grupo G da Libertadores, junto com LDU (EQU), Vélez Sarsfield (ARG) e Unión La Calera (CHI).

Ao todo, três partidas do Flamengo serão transmitidas na TV aberta, todas pelo canal SBT, detentor dos direitos de transmissão desde a última edição. Já na TV fechada, o Grupo Disney ficará com três jogos e a Conmebol TV com dois. Por fim, haverá um confronto transmitido de forma gratuita pelo Facebook.

1ª rodada – terça-feira, 20/04, 21h30 – Vélez Sarsfield x Flamengo (Fox Sports e SBT)

2ª rodada – terça-feira, 27/04, 19h15 – Flamengo x Unión La Calera (Fox Sports)

3ª rodada – terça-feira, 04/05, 21h30 – LDU x Flamengo (Conmebol TV e SBT)

4ª rodada – terça-feira, 11/05, 21h30 – Unión La Calera x Flamengo (Conmebol TV e SBT)

5ª rodada – quarta-feira, 19/05, 21h – Flamengo x LDU (Fox Sports)

6ª rodada – quinta-feira, 27/05, 21h – Flamengo x Vélez Sarsfield (Facebook)

Antes da estreia na Libertadores contra o Vélez, o Flamengo ainda tem dois compromissos pela Taça Guanabara. Nesta quarta-feira, o adversário será o Vasco, pela nona rodada do Estadual. Em seguida, no sábado, o Rubro-Negro terá pela frente a Portuguesa.