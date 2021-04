Em chegada ao São Paulo, Alex elogia estrutura e explica projetos com as categorias de base

Além de ter Hernán Crespo como técnico do time principal, o São Paulo tem outro ex-jogador de sucesso como comandante, mas do time sub-20. Trata-se de Alex de Souza, meia que fez sucesso principalmente em Coritiba, Palmeiras, Cruzeiro e Fenerbahçe. Em entrevista coletiva, ele falou sobre a estrutura que encontrará em Cotia e de como enxerga o trabalho nas categorias de base.









Relembrando a história do clube, Alex explicou como será o processo de formação de novos atletas: “A ideia é usar o ‘conceito São Paulo’. A história gigante do São Paulo, da riqueza de jogadores. Sabemos como o São Paulo jogou ao longo da história, sobre os jogadores que usaram a camisa, os treinadores que passaram por aqui”.

Projetando uma integração com o time principal, ele explicou como gostaria que o São Paulo jogasse na base: “Quando se fala em fluidez, uma das primeiras equipes que vem à cabeça é o São Paulo. O importante é, junto da comissão técnica, desenvolver jogadores que estejam capacitados a entender o que o Crespo pedir quando eles forem requisitados”.

Alex, que foi comentarista dos canais ESPN entre 2015 e 2020, inicia um novo desafio em sua carreira. Ele falou sobre a mudança que será provocada: “Venho me preparando desde que parei, passo a passo e sem pressa, e me sinto preparado para o desafio que surgiu. É diferente sim de jogar, algo que eu fazia desde que nasci”.

Sobre a estrutura de Cotia, o agora treinador do sub-20 do Tricolor diz que ficou fascinado: “É espetacular. Queria ter 15 anos de novo para estar num local como aquele. Saio daqui da entrevista e já vou para Cotia, começo a trabalhar, e lá permaneço até o primeiro dia de folga. Vou estar 100% dentro do São Paulo, de Cotia, para conhecer cada um”.