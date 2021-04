Em chegada ao Sport, o zagueiro Sabino explica rescisão com o Santos: “Não me queriam mais lá”

Depois de ser um dos destaques do Coritiba no último Campeonato Brasileiro, apesar do rebaixamento, o zagueiro Sabino mal retornou ao Santos e já tem um novo clube: na tarde desta quarta-feira (14), ele se apresentou ao Sport, onde deve disputar as competições no restante do ano.









Tendo feito apenas uma partida como profissional do Peixe, Sabino explicou, em sua apresentação, a rescisão de contrato com o clube: “Quero deixar claro que não foi minha intenção sair do Santos. Não me queriam mais lá, presidente. E meus pais sempre disseram que quando não fosse bem quisto em um lugar era a hora de ir embora”.

Segundo ele, a questão financeira foi algo secundário na transferência: “Não prezo pelo dinheiro, prezo pela felicidade da minha mulher e da minha filha. Pesou a minha felicidade e preservar minha família por conta das informações que estavam saindo lá”, disse Sabino.

O zagueiro viu no Leão a possibilidade de dar um salto na carreira, algo que não enxergava no ex-clube: “Chegou um momento que estava afetando elas lá (esposa e filha), então decidi sair do clube que fui formado. Minha felicidade vale mais que dinheiro e vi no Sport a possibilidade de continuar conquistando meus sonhos”.

Pelo Santos, Sabino atuou no empate por 1 a 1 diante da Ferroviária, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Ele foi o autor do gol alvinegro. No Brasileirão de 2020, ele disputou 31 partidas pelo Coritiba e marcou quatro gols.