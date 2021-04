Em clássico de poucas chances, Cruzeiro joga bem e vence Atlético pelo placar mínimo

O Cruzeiro venceu o clássico contra o Atlético-MG por 1 a 0 nessa domingo, em jogo disputado no Mineirão. Valendo a 9ª rodada do Campeonato Mineiro, a Raposa conseguiu seu gol com Airton, anotado na segunda etapa.

O primeiro tempo foi marcado por poucas chances de gol. O Cruzeiro iniciou a partida avançando suas linhas de marcação, mas depois foi recuando e deixando a posse de bola com o Galo que, mesmo criando pouco, teve as melhores oportunidades.

Aos 11 minutos, o Atlético teve sua primeira boa chegada. Guga avançou pela direita e cruzou para Vargas finalizar sem marcação por cima do gol. Aos 13, o atacante chileno arriscou novamente após passe de Nacho Fernández, parando em Fábio.

Após um longo tempo de um jogo muito estudado, aos 35 minutos Rafael Sóbis cobrou falta perigosa em chute rasteiro, mas Everson defendeu firme.

A segunda etapa marcou um início melhor do Cruzeiro, ocupando o campo de ataque e buscando uma pressão. No entanto, aos sete minutos o Galo teve uma chance clara novamente com Vargas, que saiu de frente com o Fábio mas não passou pelo experiente goleiro. Aos 11, Keno conseguiu boa cabeçada em cobrança de escanteio que passou muito perto do gol.

Quando o Atlético vinha se encontrando no jogo, o Cruzeiro abriu o placar com Airton. O atacante se movimentou bem, recebeu bom passe de Rafael Sobis, e saiu na cara do gol, tirando do goleiro Everson. Aos 22 minutos, Bruno José quase ampliou após cruzamento, finalizando muito perto da meta do atleticana.

Aos 29 minutos, por muito pouco Nacho não faz um golaço buscando um chute colocado no ângulo de Fábio. Mesmo tendo mais posse e com alterações ofensivas por parte do Cuca, o Atlético pouco ameaçou o Cruzeiro, que conseguiu administrar bem sua vantagem. Na reta final de jogo, nos acréscimos, Hulk e William Pottker, que entraram durante o jogo, se estranharam em campo e foram expulsos.

Com esse resultado, o Cruzeiro pula para a segunda colocação do Mineiro, com 17 pontos e um jogo a mais que o América-MG, terceiro colocado. O Galo segue líder da competição com 21 pontos mas liga o sinal de alerta após uma atuação decepcionante no maior clássico do estado.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 x 0 ATLÉTICO-MG

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 4 de abril de 2021, domingo

Horário: 16h00 (de Brasília)

Árbitro: Paulo Cezar Zanovelli da Silva

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Celso Luiz da Silva

Cartão amarelo: Adriano, Jadson e Rafael Sobis (Cruzeiro); Igor Rabello eEduardo Sasha (Atlético-MG)

Cartão vermelho: William Pottker (Cruzeiro) e Hulk (Atlético-MG)

GOLS:

Cruzeiro: Airton aos 16 minutos do 2º tempo

CRUZEIRO: Fábio; Cáceres, Ramon, Weverton (Eduardo Brock) e Matheus Pereira; Adriano (Matheus Neris), Matheus Barbosa (Jadson) e Marcinho (Rômulo); Airton, Bruno José (William Pottker) e Rafael Sóbis

Técnico: Felipe Conceição

ATLÉTICO-MG: Everson, Guga (Nathan), Igor Rabello, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Allan (Hyoran), Tchê Tchê e Nacho Fernández; Savarino (Hulk), Vargas (Eduardo Sasha) e Keno (Marrony)

Técnico: Cuca